ماكس داومان يثير إعجاب تييري هنري، لكن أسطورة أرسنال يوجه تحذيرًا إلى كرة القدم الإنجليزية بشأن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا

في لحظة درامية خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل نجم أرسنال الصاعد داومان اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدفاً حسم الفوز بنتيجة 2-0 على إيفرتون. وبعمر لا يتجاوز 16 عاماً و73 يوماً، أصبح الجناح الأيمن الموهوب أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان داومان قد أحدث ضجة في كرة القدم الإنجليزية، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 15 عامًا. وبفضل هدفه الذي حطم الرقم القياسي، تجاوز الآن جيمس فوغان لاعب إيفرتون، الذي احتفظ بلقب أصغر هداف لأكثر من عقدين، مما يجعل داومان أصغر منه بأكثر من ستة أشهر عند تسجيله هذا الهدف التاريخي.

قال هنري أثناء ظهوره في برنامج "Monday Night Football" على قناة "سكاي سبورتس": "أشعر بالقشعريرة، لأكون صادقاً". "أشعر بالقشعريرة - لا أشعر بالقشعريرة غالبًا، لكنني أتذكر لحظتي الأولى، ومستوى التوقعات ذلك، وكنت أتعاطف معه. حتى لو لم تكن من مشجعي أرسنال، أعتقد أنه في تلك اللحظة بالذات، كان الجميع يتعاطف معه - وكانوا سعداء من أجله. وحتى (بغض النظر) عن أمر أرسنال... فقد جعلني أشعر بالقشعريرة".