بفضل هدفين متأخرين، حقق نادي أرسنال فوزًا جديدًا في طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الذي طال انتظاره. وكان نجم أرسنال الشاب ماكس داومان في قلب الأحداث، حيث حطم رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماكس داومان المذهل! نجم أرسنال الشاب يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بانطلاقة فردية
بهدفه الذي حسم النتيجة 2-0 ضد إيفرتون في الوقت المحتسب بدل الضائع، أصبح داومان أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر 16 عامًا و73 يومًا. وكان هذا الجناح الأيمن المتميز في المراوغة قد خاض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو في سن 15 عامًا.
وبذلك، أصبح داومان أصغر بـ 6 أشهر من لاعب إيفرتون جيمس فوغان، الذي تصدر هذا التصنيف لأكثر من 20 عاماً.
أفضل هداف الفريق فيكتور جيوكيريس يشيد بماكس داومان
"هذا أمر لا يُصدق. إنه يظل هادئًا للغاية ولا يشعر بأي خوف على الإطلاق كلما استلم الكرة"، هكذا قال فيكتور جيوكيريس، هداف أرسنال، عن داومان. "إنه يتخذ القرار الصحيح في معظم الأحيان، وقد نفذ كل شيء بشكل مثالي عند تسجيل الهدف."
كان الوقت متأخراً في الوقت المحتسب بدل الضائع في ملعب الإمارات مساء السبت. كان أرسنال متقدماً 1-0 بهدف من جيوكيريس، وكان ضيوفه من إيفرتون يعلقون كل آمالهم على ركلة ركنية أخيرة. وانطلق حارس مرمى المنتخب الوطني جوردان بيكفورد أيضاً إلى وسط الزحام.
داومان يتفوق على دفاع إيفرتون المتبقي
لكن هذه الحالة الثابتة تحولت إلى بوميرانغ بالنسبة لفريق «التوفيز»، حيث أخرج أرسنال الكرة من منطقة الجزاء الخاصة به ومررها إلى داومان الذي كان في طريقه. الشاب، الذي دخل بديلاً للبطل الأوروبي مارتين زوبيمندي في الدقيقة 74، انطلق من على بعد 25 متراً من مرماه، وتجاوز دفاع إيفرتون المتبقي، وسدد الكرة في المرمى الخالي بعد ثوانٍ قليلة، برفقة زميله غابرييل مارتينيلي.
وبهذا الفوز، وسع أرسنال الفارق مع مطارده مانشستر سيتي إلى تسع نقاط، بعد أن تعادل فريق بيب جوارديولا 1-1 في وقت متأخر من مساء السبت أمام وست هام يونايتد المتذيل للترتيب. لكن سيتي خاض مباراة أقل من أرسنال.
الترتيب: أصغر اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز
المركز اللاعب/الفريق التاريخ والخصم العمر 1. ماكس داومان/نادي أرسنال 14.3.2026 ضد إيفرتون 16 سنة/2 أشهر/11 يومًا 2. جيمس فوغان/إيفرتون 10 أبريل 2005 ضد كريستال بالاس 16 سنة/8 أشهر/25 يومًا 3. جيمس ميلنر/ليدز يونايتد 26/12/2002 ضد سندرلاند 16 سنة/11 شهر/22 يوم 4. واين روني/إيفرتون 19/10/2002 ضد أرسنال 16 سنة/11 شهراً/25 يوماً 5. ريو نغوموها/ليفربول 25 أغسطس 2025 ضد نيوكاسل 16 سنة و11 شهراً و27 يوماً