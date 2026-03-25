ماكس إيبرل وفينسنت كومباني لا يقولان سوى نصف الحقيقة! القلق الكبير الذي يساور نادي بايرن ميونيخ

قال إيبرل: "لقد كان ذلك مؤلماً للغاية بالنسبة لنا في ذلك الوقت". "فترة التوقف الأخيرة في مارس بسبب المباريات الدولية كانت بمثابة الضربة القاضية لنا في مباراة إنتر ميلان". على الرغم من أن لقب الدوري لم يعد بعيدًا عن متناول فريق ميونيخ، إلا أنهم خسروا في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 و2-2 أمام الفريق الذي وصل لاحقًا إلى النهائي (وكانوا قد خرجوا بالفعل من كأس ألمانيا). ملاحظة جانبية: أدت الإصابات المتكررة في ذلك الوقت إلى انضمام لينارت كارل إلى التشكيلة الاحترافية لأول مرة، ثم احتفل بظهوره الأول في كأس العالم للأندية.

لكن إلقاء اللوم على المنتخبات الوطنية وحدها في الخروج من دوري أبطال أوروبا هو فرضية جريئة. فالحقيقة هي أنه إلى جانب أوبامكانو وديفيز، غاب العديد من اللاعبين المهمين الآخرين، الذين أصيبوا جميعًا في ميونيخ. كان مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية)، وكينغسلي كومان (التهاب في القدم)، وألكسندر بافلوفيتش (حمى الغدد اللمفاوية) غائبين بالفعل قبل فترة المباريات الدولية. بعد ذلك بوقت قصير، أصيب جمال موسيالا (تمزق في الأربطة العضلية) وهيروكي إيتو (كسر في عظم مشط القدم) أثناء مشاركتهما مع بايرن ميونيخ.

في هذا الصدد، فإن نظرة فينسنت كومباني إلى الوراء تثير الدهشة. في المؤتمر الصحفي الذي سبق الفوز 4-0 على يونيون برلين، سُئل عن نظرية "كاسوس كناكوس" التي طرحها إيبرل. تذكر كومباني كيف كان قد صافح المدير الرياضي كريستوف فرويند وفرح معه العام الماضي قبل فترة المباريات الدولية في مارس: "رائع، الجميع لائقون! الآن يمكننا أن نأخذ أسبوع راحة ثم نبدأ بشكل جدي!" في الواقع، كان ثلاثة لاعبين مهمين، هم نوير وكومان وبافلوفيتش، غائبين منذ أسابيع في ذلك الوقت.