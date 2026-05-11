وعلى الرغم من الأداء المذهل الذي قدمه العملاق الألماني هذا الموسم، فقد أفادت التقارير أن المدير الرياضي قد أثار غضب كبار المسؤولين بسبب أسلوبه في إدارة المفاوضات رفيعة المستوى.
"لا يحافظ على السمعة الصارمة" .. ماكس إيبرل مُهدد بالطرد من بايرن ميونخ بعد ورطة العقود الباهظة
مجلس إدارة يراقب الوضع عن كثب
وراء الكواليس في بايرن ميونخ، يفسح الموسم الرياضي المجال لمناورات سياسية مكثفة..
يوم الاثنين، سيجتمع مجلس الإشراف القوي للنادي، برئاسة الرئيس هربرت هاينر، لتقييم أداء مجلس الإدارة التنفيذي. ويحتل إيبرل مركز الصدارة في هذه المناقشات، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي – إلى جانب عقود الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن والمدير الرياضي كريستوف فرويند – في صيف عام 2027.
وفي حين يُنظر إلى تمديد عقود دريسن وفرويند على أنه "مجرد إجراء شكلي"، يجد إيبرل نفسه في موقف يتعين عليه فيه أن يكافح بنشاط للحفاظ على ثقة مجلس الإدارة.
وفقًا لـ Sport1، يشعر بعض أعضاء مجلس الإدارة بخيبة أمل متزايدة من أساليب إيبرل. وقد أثيرت مخاوف من أنه يتأثر بسهولة شديدة بوكلاء اللاعبين، ويتبنى نهجًا لينًا بدلاً من الحفاظ على السمعة الصارمة التي اشتهر بها بايرن ميونخ تاريخيًا في سوق الانتقالات.
ويُزعم أن هذه الضعف الملحوظ في المفاوضات أدى إلى تجديدات عقود باهظة الثمن دون داعٍ، وأضر، في نظر بعض المديرين، بمكانة النادي العالمية.
هونيس يوجه تحذيرات علنية
التوتر المحيط بإيبرل ليس بالأمر الجديد تمامًا، حيث سبق للرئيس الفخري أولي هونيس أن أعرب عن مخاوفه بشكل علني للغاية.
خلال ظهوره على قناة Sport1، وجه هونيس انتقادًا لاذعًا للمدير الرياضي، مشيرًا إلى أنه "حساس للغاية" ويحتاج إلى أن يكون أكثر صرامة لتلبية متطلبات العملاق البافاري.
كان هذا التوبيخ العلني بمثابة مؤشر مبكر على أن أسلوب إيبرل لا يتماشى مع القيم التقليدية للهرم الإداري للنادي.
كما اتُهم البالغ من العمر 52 عاماً بالتصرف بمفرده في القرارات المهمة وفشله في تعزيز "ثقافة النقاش" الصحية داخل الفريق التنفيذي.
ويقول النقاد إن استراتيجيته في الانتقالات، لو تم تنفيذها بالكامل، كانت ستؤدي إلى "انفجار في التكاليف" وتضخم في عدد اللاعبين الاحتياطيين. ولم يزد الفشل في التعاقد مع لاعبين مستهدفين مثل نيك فولتمادي وفلوريان فيرتس الأمر إلا سوءًا، حيث وصفت التقارير مراحل التخطيط السابقة بأنها "فوضوية جزئيًا".
النجاحات كدرع
على الرغم من الضغوط المتزايدة، لا يخلو إيبرل من المدافعين عنه أو من الإنجازات التي حققها. فيمكنه أن ينسب لنفسه الفضل الكبير في جلب المدرب فينسنت كومباني إلى النادي، وهي خطوة يُنظر إليها داخليًا على أنها نجاح للمدير الرياضي. علاوة على ذلك، يُعزى التعاقد المثير للانتباه مع مايكل أوليسي إلى مبادرة إيبرل.
وفي بادرة دعم حديثة، عزز هونيس موقف إيبرل خلال مقابلة مع DAZN، قائلاً: "كان ذلك قراراً يعود في الأساس إلى ماكس". ويشكل هذا الدعم العلني "نقطة فوز" حيوية لإيبرل في الصراع المستمر على السلطة داخل الهرم القيادي متعدد المستويات في بايرن، مما يمنحه متنفساً هو في أمس الحاجة إليه قبل المراجعة الرسمية من قبل مجلس الإدارة.
الموعد النهائي يقترب
وبموجب لوائح النادي، لا يمكن البت رسمياً في مستقبل إيبرل على المدى الطويل إلا قبل عام واحد من انتهاء عقده في عام 2027. وهذا يمنحه فرصة لإثبات خطأ المشككين فيه خلال فترات الانتقالات القادمة.
منذ وصول إيبرل إلى بايرن، حصد النادي ثلاثة ألقاب؛ لقبين في الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني. وأصبح أمامه الآن فرصة لإضافة لقب رابع إلى رصيده في حال تمكن الفريق البافاري من التغلب على شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو.