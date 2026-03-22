AFP
ترجمه
ماسون غرينوود يقرر خطوته التالية، بينما يتطلع نجم مرسيليا إلى الرحيل في الصيف ويستبعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
يوفنتوس يتصدر السباق على ضم غرينوود
يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد عزم على الانتقال إلى إيطاليا بعد أن قرر أنه غير سعيد في مرسيليا. وبعد أن استعاد لمسته التهديفية في الدوري الفرنسي، يعتقد غرينوود أن الانتقال إلى «البيانكونيري» هو الخطوة التالية المثالية لمسيرته، حيث يدرك جيدًا أن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليست واردة في الوقت الحالي.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "ماسون غير سعيد في مرسيليا وقد عزم على الانتقال إلى إيطاليا لأنه يعلم أنه لا يزال غير قادر على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".
يخوض يوفنتوس حاليًا عملية إعادة بناء كبيرة للفريق في سعيه للتنافس على لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى، ويرى النادي أن اللاعب الإنجليزي عنصر أساسي في خط هجومه الجديد.
- AFP
مانشستر يونايتد يستعد لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من صفقات الانتقالات
سيكون أي صفقة محتملة موضع ترحيب من قبل مجلس إدارة أولد ترافورد، حيث يمتلك مانشستر يونايتد بندًا في العقد ينص على الحصول على نسبة من قيمة أي صفقة بيع لاحقة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا البند إلى تعقيد المفاوضات، حيث يُتوقع أن يطالب مارسيليا بمبلغ إضافي كبير لضمان تحقيق ربح بعد حصول يونايتد على حصته.
ويقال إن غرينوود نفسه قلق من أن تكون البنية المالية للصفقة عقبة أمام إتمامها. وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن مستواه الرائع جعله أحد أكثر اللاعبين المرغوبين في أوروبا هذا الصيف، بعد أن تصدر قائمة الهدافين في فرنسا برصيد 15 هدفاً في الدوري الفرنسي حتى الآن هذا الموسم.
أتلتيكو مدريد والاهتمام الأوروبي
ورغم أن يوفنتوس يبدو أنه الوجهة المفضلة للاعب، إلا أنه ليس العملاق الأوروبي الوحيد الذي يراقب وضعه. فقد أُشير أيضًا إلى اهتمام قوي من جانب دييغو سيميوني وأتلتيكو مدريد بالمهاجم، في الوقت الذي يستعدان فيه لحياة ما بعد أنطوان غريزمان ويبحثان عن بدائل محتملة لجوليان ألفاريز.
غرينوود على دراية بالكرة الإسبانية بالفعل بعد فترة إعارته إلى خيتافي، وتبقى احتمالية العودة إلى الدوري الإسباني خياراً وارداً إذا لم تتحقق صفقة الانتقال إلى تورينو. إن إحصائياته التي تضم 25 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم تعني أنه لن يفتقر إلى المهتمين به عند فتح سوق الانتقالات.
البيانكونيري يخططون لصفقتين متتاليتين
لا يقتصر اهتمام يوفنتوس على جرينوود لتعزيز صفوفه فحسب؛ بل يُقال أيضًا إن النادي يعمل على إبرام صفقة مثيرة لضم مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر. وقد دخل اللاعب الدولي الألماني المراحل الأخيرة من عقده في إسبانيا، وبدأ العملاق الإيطالي بالفعل مفاوضات مع ممثليه بشأن عقد مدته سنتان.
ويقوم المدافع البالغ من العمر 33 عاماً بتقييم مستقبله في ظل استمرار تعثر مفاوضات تجديد عقده مع "البلانكوس". ويشير سعي يوفنتوس لضم كل من غرينوود وروديجر إلى نية واضحة للعودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية من خلال المزج بين الخبرة الدفاعية المثبتة والمواهب الهجومية الشابة الفعالة.
