AFP
ترجمه
ماسون غرينوود يبرز كهدف انتقالات لفريق فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، في ظل موسمه المتميز مع مرسيليا
يوفنتوس يضع غرينوود على رأس قائمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية
يستعد «البيانكونيري» لإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق، وقد وضعوا اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على رأس قائمة رغباتهم. ووفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن إدارة يوفنتوس تتابع تطور أداء المهاجم منذ عام 2024، وهي مقتنعة الآن بأنه الرجل المناسب لقيادة خط هجوم الفريق.
يبحث النادي التوريني عن شرارة جديدة لإعادة ترسيخ مكانته كمرشح دائم للقب الدوري الإيطالي. يُنظر إلى غرينوود على أنه إضافة بارزة يمكن أن تزدهر في البيئة التكتيكية لكرة القدم الإيطالية، في الوقت الذي يتطلع فيه يوفنتوس إلى موسم 2026-27.
أداءه المتميز في الدوري الفرنسي يثير الاهتمام
حقق غرينوود صعودًا ملحوظًا منذ انتقاله إلى ملعب «ستاد فيلودروم»، ليصبح النقطة المحورية بلا منازع في هجوم مرسيليا. وبعد أن سجل 22 هدفًا في الموسم الماضي، حافظ على زخمه هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفًا وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
كان تفوقه على الصعيد المحلي ملفتاً للنظر بشكل خاص، حيث يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 15 هدفاً. وعلى الرغم من خروج مرسيليا المبكر من دوري أبطال أوروبا، استمرت قيمة غرينوود الفردية في الارتفاع، مما جذب اهتماماً من جميع أنحاء أوروبا والدوري السعودي للمحترفين.
قد يؤدي تبادل اللاعبين المحتمل إلى خفض السعر
أفادت التقارير أن نادي مرسيليا قد حدد قيمة نجمه بـ 42 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قد تجد يوفنتوس صعوبة في دفعه نقدًا بالكامل. ومع ذلك، فإن العلاقة الممتازة بين الناديين - التي تعززتها الصفقات السابقة - قد تمهد الطريق لحل مبتكر يتضمن تبادل اللاعبين.
تشير تقارير من صحيفة توتوسبورت إلى أن جوناثان ديفيد أو إيدون زيغروفا قد يتم تضمينهما في المفاوضات لتخفيض التكلفة الإجمالية. ومن شأن هذه الخطوة أن ترضي الطرفين، في حين يحتفظ مانشستر يونايتد بشرط بيع لاحق مهم من شأنه أن يؤثر على أي رسوم انتقال نهائية.
الفترة الانتقالية في مرسيليا
على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2029، إلا أن مستقبل غرينوود في مرسيليا لا يزال غير مؤكد. وقد اضطر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى المرور بفترة انتقالية في النادي، بما في ذلك رحيل المدير الفني السابق روبرتو دي زيربي، الذي لعب دورًا أساسيًا في اندماجه مع الفريق. وإذا فشل مرسيليا في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد حبيب بيي، تعتقد يوفنتوس أنها ستتمتع بميزة كبيرة في إقناع اللاعب بالانتقال إلى إيطاليا.
لكن في الوقت الحالي، سيظل غرينوود مركزاً على مهامه في مرسيليا، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين فقط عن ليون صاحب المركز الرابع. ويواجه الفريق ليل يوم الأحد المقبل.
