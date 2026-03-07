AFP
ماسون غرينوود على وشك الرحيل؟ رحيله عن مرسيليا "احتمال حقيقي" وسط اهتمام السعودية بعد أن تجاهل المهاجم الإنجليزي زملاءه في الهزيمة بركلات الترجيح
التداعيات المالية واحتمال تجديد تشكيلة الفريق
مع مرور النادي حاليًا بفترة من التوتر الداخلي والضغوط المالية بعد خروجه غير المتوقع من دوري أبطال أوروبا، بدأت آفاق صفقة انتقال مربحة تلوح في الأفق. على الرغم من أن مرسيليا يحتل حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الفرنسي، مدعوماً بأداء غرينوود المثير للإعجاب الذي سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، فإن هذا البيع المحتمل يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية، حيث يفكر النادي في تجديد تشكيلته خلال فترة الانتقالات القادمة لتعويض الخسائر وإعادة بناء القدرة التنافسية للفريق.
غرينوود معزول خلال ركلات الترجيح
وقد سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على المخاوف بشأن موقف جرينوود، مشيرة إلى أن المهاجم لا يبدو ملتزماً تماماً بالمشروع الجماعي. وتشير التقارير إلى أن اندماجه لم يكتمل منذ وصوله في يوليو 2024. وأصبحت الخلافات واضحة خلال الهزيمة الأخيرة في كأس فرنسا أمام تولوز، حيث وقف جرينوود بعيداً عن زملائه في الفريق خلال ركلات الترجيح.
السعودية تبرز كوجهة محتملة
بينما كان أتلتيكو مدريد مهتمًا به في السابق، تحول التركيز الآن نحو الدوري السعودي للمحترفين. ويوصف الانتقال إلى الخليج الآن بأنه "احتمال حقيقي" لغرينوود، الذي قد يصل سعر انتقاله إلى حوالي 50 مليون يورو. ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تساعد بشكل كبير في تحقيق التوازن في ميزانية مرسيليا، على الرغم من أنه من غير المرجح أن توافق إدارة النادي على بيعه بسعر رخيص بالنظر إلى الاستثمار الأولي الذي تم إنفاقه للتعاقد معه.
مانشستر يونايتد سيستفيد من البيع المستقبلي
يجب إدارة أي عملية بيع محتملة بعناية، حيث يحق لمانشستر يونايتد الحصول على جزء كبير من العائدات. ويضيف التقرير أن مرسيليا يجب أن تعيد "35 إلى 40٪ من الحقوق إلى مانشستر يونايتد". تعني هذه الشرط الهام المتعلق بالبيع أن OM ستنتظر أعلى سعر ممكن لضمان تحقيق ربح جيد قبل الانتقال التالي للمهاجم الإنجليزي.
