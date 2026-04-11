ماسون غرينوود عازم على الفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي، بينما سجل نجم مرسيليا تمريرتين حاسمتين في الفوز على ميتز
غرينوود يقود مرسيليا للعودة إلى طريق الانتصارات
قدم غرينوود أداءً متميزًا في فوز مرسيليا على ميتز بنتيجة 3-1، مما ساعد فريقه على التعافي من هزيمتين متتاليتين. افتتح المهاجم الإنجليزي الهجمة التي أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 13، حيث مرر كرة طولية دقيقة إلى بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي سجل الهدف بهدوء بعد هجمة مرتدة سريعة. وشارك غرينوود مرة أخرى بعد الاستراحة بفترة وجيزة، حيث قدم تمريرة حاسمة أخرى لإيغور بايكساو ليضاعف تقدم مرسيليا. وكاد ميتز أن يعود إلى المباراة عندما سجل جورجي تسيتايشفيلي هدفاً، لكن حامد جونيور تراوري حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليضمن ثلاث نقاط رفعت مرسيليا إلى المركز الثالث.
غرينوود يعلن بوضوح عن طموحه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي
على الرغم من أدائه المتميز في صناعة الأهداف، أوضح غرينوود أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا على تسجيل الأهداف وإنهاء الموسم كأفضل هداف في الدوري الفرنسي، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 15 هدفًا - بفارق هدف واحد فقط عن نجم رين إستيبان ليبول ونجم ستراسبورغ جواكين بانيشيلي.
وقال بعد المباراة: "أفضل هداف في الدوري الفرنسي؟ أحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لمساعدة الفريق". "في الموسم الماضي كنت أفضل هداف مثل أوسمان ديمبيلي، لكن هذه المرة أريد الفوز باللقب بمفردي".
تتبلور معركة شرسة على لقب «الحذاء الذهبي»
ينبع تصميم غرينوود جزئياً من الظروف التي أحاطت بنتيجة الموسم الماضي. فعلى الرغم من أنه تعادل مع ديمبيلي في عدد الأهداف برصيد 21 هدفاً، إلا أن جائزة الحذاء الذهبي الرسمية للدوري الفرنسي منحت لجناح باريس سان جيرمان وفقاً لمعايير الفصل في حالة التعادل. وقد تأثر هذا القرار بإحصائيات ركلات الجزاء، حيث سجل غرينوود سبع ركلات جزاء مقارنة بركلة جزاء واحدة سجلها ديمبيلي. وفي هذا الموسم، يتفوق غرينوود حالياً على نجم باريس سان جيرمان برصيد 15 هدفاً مقابل 10 أهداف لديمبيلي. ومع ذلك، لا تزال المنافسة محتدمة، حيث يتطلع كل من ليبول وبانيشيلي ومهاجم لينس أودسون إدوارد إلى الفوز بالجائزة الفردية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يُعد هذا الفوز دفعة قوية لمارسيليا ومدربه حبيب بيي، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى حسم مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة من 29 مباراة، متقدماً بفارق نقطتين فقط على ليل (28 مباراة). وستكون المباراة المقبلة لمارسيليا خارج أرضه أمام لوريان.
مع استمرار تأثير غرينوود على المباريات كهداف وصانع ألعاب، يأمل مرسيليا في الحفاظ على زخمه في الأسابيع الأخيرة من الموسم، بينما يسعى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى الفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي.