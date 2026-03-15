ماسارا: "روما لن تتخلى أبدًا عن صفقات تتناسب مع تاريخها، ودوري أبطال أوروبا قد يساعد في ذلك"

تحدث فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما، إلى قناة "سكاي سبورت" قبل بضع دقائق من انطلاق المباراة على ملعب "سينيغاليا" في كومو ضد فريق فابريغاس، وهي مباراة قد تكون حاسمة بالنسبة لمراكز دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى النسخة المقبلة من أكبر مسابقة قارية: "إنها بلا شك مباراة مهمة للغاية، وبالنظر إلى شكل الترتيب الحالي، فإن النقاط المتاحة في هذه المباراة لها وزن كبير. لكن البطولة لا تزال طويلة، بعد هذه المباراة".