تحدث فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما، إلى قناة "سكاي سبورت" قبل بضع دقائق من انطلاق المباراة على ملعب "سينيغاليا" في كومو ضد فريق فابريغاس، وهي مباراة قد تكون حاسمة بالنسبة لمراكز دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى النسخة المقبلة من أكبر مسابقة قارية: "إنها بلا شك مباراة مهمة للغاية، وبالنظر إلى شكل الترتيب الحالي، فإن النقاط المتاحة في هذه المباراة لها وزن كبير. لكن البطولة لا تزال طويلة، بعد هذه المباراة".
ماسارا: "روما لن تتخلى أبدًا عن صفقات تتناسب مع تاريخها، ودوري أبطال أوروبا قد يساعد في ذلك"
السوق
"روما نادٍ ذو مكانة عالمية في عالم كرة القدم، وتأثير دوري أبطال أوروبا يساعد في ذلك. لكن مع ذلك، لن تتخلى روما أبدًا عن إجراء صفقات تتناسب مع مكانة النادي، وذلك بفضل الإدارة الحالية".
كيف حال المهاجمين؟
"يمكننا الاعتماد على قدرة مالين على الانسجام مع اللاعبين الآخرين. يعاني خط الهجوم اليوم من العديد من الإصابات المتكررة، لكن هناك لاعبون آخرون جاهزون. عودة الشعاروي مهمة بالنسبة لنا، ونأمل أن يقدم مساهمته".
