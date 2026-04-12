"إلهة كرة القدم" التي لا تؤمن بـ"الكوتا النسائية" .. ماري لويس أيتا أول امرأة في تاريخ بوندسليجا ودوري الأبطال يعرفها جيدًا

ابنة الـ34 التي دخلت التاريخ في الدوري الألماني..

في نادرة من نوادر الكرة الألمانية، نحن على موعد مع "سيدة" على رأس القيادة الفنية في بوندسليجا خلال ما تبقى من الموسم الجاري 2025-2026.

الخروج عن المألوف في المسابقة هذا تم بقرار جرئ من قبل مجلس إدارة نادي أونيون برلين، حيث تقرر تعيين ماري لويس إيتا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول للرجال، بعد إقالة ستيفن باومجارت، في محاولة لانتشال الذي يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتعد ماري لويس أيتا هي أول امرأة في تاريخ البوندسليجا، تتولى تدريب فريق أول للرجال، في تحدٍ لكلا الطرفين، قبل أن تعود بنهاية الموسم الجاري للعمل مع فريق السيدات بالنادي.

فما القصة وراء ماري لويس أيتا؟



  • رحلة قصيرة في الملاعب = إنجازات كبرى

    قد تظن أن من يصل لهذا المقعد، خاصةً عندما تكون امرأة، فإنها قد تكون قد بلغت من "العمر أرذله"، حتى نجحت في مصارعة الرجال على مقعد "الرجل الأول" في فريق ينشط في البوندسليجا، لكن الحقيقة هي أن ماري لويس أيتا تبلغ من العمر 34 عامًا فقط.

    السن الصغير هذا سبقه فترة لعب قصيرة كذلك، لكنها كانت كافية لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2010 مع نادي توربين بوتسدام، بجانب لقبين من كأس ألمانيا وثلاثة ألقاب دوري ألماني.

    وبخلاف توربين بوتسدام، مثّل أيتا كذلك فرق فيردر بريمن وهيرفورد في الدوري الألماني للسيدات.

    ومع المنتخب الألماني للسيدات، حققت كذلك بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، وكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا.

    لكنها كانت واحدة ممن ودعوا الملاعب سريعًا في عمر الـ26 عامًا، لتبدأ مسيرتها التدريبية مبكرًا.

    ومن المستطيل الأخضر لمقعد المدرب، نجحت ماري في غضون سنوات قليلة في الحصول على أعلى رخصة تدريبية من الاتحاد الألماني لكرة القدم، لتبدأ رحلة فريدة..

    مقعد المدير الفني للرجال؟ .. ليست المرة الأولى ودخلت تاريخ دوري الأبطال من قبل

    ماري لويس أيتا ليست بغريبة عن فريق أونيون برلين الأول للرجال، إذ سبق وأن عملت كمدرب مساعد به في نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024.

    خلال تلك الفترة، جلست أيتا على مقعد المدير الفني "مؤقتًا"، خلال فترة إيقاف المدرب نيناد بيليتسا لمدة ثلاث مباريات، على إثر اشتباكه مع ليروي ساني؛ نجم بايرن ميونخ.

    فيما دخلت أيتا تاريخ دوري أبطال أوروبا كأول امرأة في جهاز فني للرجال عام 2023، حيث كان أول ظهور لها أمام سبورتنج براجا البرتغالي.

    "لست من أنصار الكوتا النسائية"

    في وقت يصارع به الكثيرون لـ"المساواة بين الرجل والمرأة"، ترفض ماري لويس أيتا هذا المبدأ كـ"إجبار"، مفضلة أن تفرض مهاراتها نفسها على المناصب المختلفة، دون النظر لجنسها.

    تحدثت أيتا صراحةً عن هذا في حوار سابق مع صحيفة "Tagesspiegel"، قائلة: "تستخدم الحصص أحياناً في قطاع الأعمال، لكن هذه ليست وجهة نظري. لا ينبغي لنا إجبار النساء على تولي مناصب معينة. أنا أتفهم المنطق الكامن وراء هذه الفكرة، لكني لا أريد أبدًا الوصول إلى أي منصب لمجرد استيفاء حصة مقررة".

    وأضافت: "أريد أن يتم توظيفي -حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول أو توجب عليّ إثبات نفسي بشكل أكبر- لأنهم مقتنعون بأنني مناسبة، وأنني أمتلك المؤهلات وأستطيع تقديم الأداء المطلوب".

  • موقف طريف .. "إلهة كرة القدم"

  • من سبقن ماري لويس أيتا من السيدات

    رغم أن أيتا ستدخل تاريخ كرة القدم للرجال كأول امرأة تصل لهذا المنصب، لكن تاريخ كرة القدم شهد عديد السيدات اللاتي سبقتها في الوصول لمقعد المدير الفني، وإن كانت ماري لويس أيتا هي الأولى في البوندسليجا، والباقيات عملن في درجات أدنى..

    على سبيل المثال لا الحصر، هناك سابرينا ويتمان التي قادت أنجولشتات في دوري الدرجة الثالثة الألماني، كورين دياكر مع كليرمون في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهانا دينجلي مع فورست جرين روفرز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

