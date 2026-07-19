"لم يكن الوقت المناسب ولكنه قدوتي" .. ماريو جوتسه يروي كواليس صورته مع ميسي في نهائي كأس العالم 2014!

ورفع الحكم لوحة التبديل، في الدقيقة 87، معلنًا عن دخول ماريو جوتسه، بديلًا للهداف ميروسلاف كلوزه، فيما كانت لوحة النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين ألمانيا والأرجنتين، في نهائي مونديال 2014، المُقام على ملعب ماركانا التاريخي.

وأمام أنظار 74 ألف متفرج، خطف جوتسه الأنظار باستلام الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة على الطائر، سكنت شباك الحارس سيرجيو روميرو، في الدقيقة 112، معلنة عن هدف المباراة الوحيد، الذي منح "المانشافت" لقب كأس العالم، الرابع في تاريخه.

ولم يسجل جوتسه قبلها سوى هدف وحيد في مرمى غانا، في الجولة الثانية، إلا أنه ارتدى ثوب البطل، وأعلن عن قيادة ألمانيا للنجمة الرابعة، فيما اكتفى بهدفيه خلال مسيرته بكأس العالم، حيث شارك أيضًا في نسخة قطر 2022، خلال مباراتي اليابان وكوستاريكا، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، وخرجت بلاده مبكرًا من دور المجموعات.