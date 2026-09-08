حتى البديهيات صعبة على مارينو بوسيتش .. 5 مشاهد مؤسفة تلخص حال الأهلي ونجم القادسية يزيد الحسرة حسرتين!

لم يعد سقوط الأهلي مفاجأة رغم اسمه الكبير، بل المفاجأة الحقيقية هو قدرته على الانتصار في ظل الظروف التي يمر بها منذ نهاية الموسم الماضي..





الأهلي تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام القادسية بثلاثية مقابل هدفين، في الدمام، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.

أصحاب الأرض سجلوا ثلاثيتهم عن طريق تيجاني ريندرز "هدفين" ومحمد أبوالشامات في الدقائق 14، 45+1، و3+45 من عمر الشوط الأول.

فيما تكفل المهاجم الإنجليزي إيفان توني بإحراز ثنائية الراقي في الدقيقتين 63 و82 من عمر المباراة.

هذه الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند تسع نقاط في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 15 في وصافة جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والقادسية، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



