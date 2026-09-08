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زهيرة عادل

حتى البديهيات صعبة على مارينو بوسيتش .. 5 مشاهد مؤسفة تلخص حال الأهلي ونجم القادسية يزيد الحسرة حسرتين!

فقرات ومقالات
القادسية ضد الأهلي
القادسية
الأهلي
دوري روشن السعودي
مارينو بوسيتش
تياني ريندرز
محمد أبو الشامات
إيفان توني
زكريا هوساوي

أبرز ملامح انتصار القادسية على الأهلي..

لم يعد سقوط الأهلي مفاجأة رغم اسمه الكبير، بل المفاجأة الحقيقية هو قدرته على الانتصار في ظل الظروف التي يمر بها منذ نهاية الموسم الماضي..


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الأهلي تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام القادسية بثلاثية مقابل هدفين، في الدمام، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.

أصحاب الأرض سجلوا ثلاثيتهم عن طريق تيجاني ريندرز "هدفين" ومحمد أبوالشامات في الدقائق 14، 45+1، و3+45 من عمر الشوط الأول.

فيما تكفل المهاجم الإنجليزي إيفان توني بإحراز ثنائية الراقي في الدقيقتين 63 و82 من عمر المباراة.

هذه الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند تسع نقاط في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 15 في وصافة جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والقادسية، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • 3 مشاهد مؤسفة تلخص حال الأهلي

    طوال الفترة الماضية، حاول البعض إقناع جمهور الأهلي أن المشكلة الرئيسة في النادي هو البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي المُقال.

    ونحن نقول: "يكفي أن روي بيدرو هو من أحضر المدرب مارينو بوسيتش، الذي أظهر لاعبو الراقي أمام القادسية أنهم فقدوا احترامهم له بدرجة كبيرة" .. إن كان هذا ذنب البرتغالي الوحيد، فغفرانه ليس سهلًا!

    أمام القادسية، أبرز لاعبو الأهلي ثلاثة مواقف، تلخص الحال الذي وصلت له غرفة ملابس الفريق من حالة احتقان كبير بين الجميع سواء اللاعبين أو المدرب..

    المشهد الأول: مغادرة اللاعب زكريا هوساوي مقاعد البدلاء متوجهًا لغرف خلع الملابس، تعبيرًا عن غضبه من تردد المدرب بوسيتش في الدفع به بعدما أجرى عمليات الإحماء، وتفضيل محمد بكر عليه.



    المشهد الثاني: انفعال المدافع روجر إيبانيز على المدرب بوسيتش، اعتراضًا على قراراته الفنية، ما بين التبديلات وطريقة اللعب.



    المشهد الثالث: مشادة كلامية بين اللاعبين إيفان توني ومحمد عبدالرحمن أمام أعين بوسيتش، الذي حاول التهدئة، لكن لم يحترم كلمته أحد.



    نأمل أن يكون المشهد الرابع هو إعلان الأهلي إقالة بوسيتش في أقرب وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليس لسوءه الفني فقط، إنما ينفرط العقد بالكامل طالما فقد اللاعبون احترامهم لمدربهم وليس من السهل استعادة الاحترام من جديد.


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  • حتى البديهيات صعبة على بوسيتش

    أما بالانتقال للفنيات في الأهلي، فنحن نشك أن المدرب مارينو بوسيتش قد درس القادسية من الأساس..

    القاصي والداني يعلم أن القادسية يمتلك واحد من أقوى خطوط الوسط في دوري روشن السعودي، لكن بوسيتش وحده من لا يعلم تلك المعلومة البسيطة التي لو شاهد مباراة واحدة لكتيبة بريندان رودجرز في الموسم الجاري لعلمها.

    نتيجة جهل بوسيتش بتلك المعلومة أنه دخل المباراة مقدمًا مفاتيح وسطه بالكامل للخصم، حيث ترك فالنتين أتانجانا يحارب وحده كوسط مدافع مع إحاطته بأربعة لاعبين هجوميين جالينو، إدوارد سبيرتسيان، فرانسيسكو ترينكاو وفراس البريكان، بخلاف رأس الحربة إيفان توني، هذا الخماسي الذي كان بلا حيلة أمام تفوق الدفاع القدساوي بقيادة جهاد زكري وناتشو والحارس كوين كاستيلس.

    هذا الخطأ لم يتداركه بوسيتش سوى في الدقيقة 61 عندما قرر سحب فراس البريكان ودفع بنايف مسعود لتقديم الدعم لأتانجانا في الوسط، بجانب سحب المتراجع جالينو والدفع بالنشيط صالح أبوالشامات.

    هذان التغييران، حسنا من شكل الأهلي في الملعب بعض الشيء، فبينما تكفل نايف مسعود بإعادة التوازن لوسط الملعب، صنع أبوالشامات الهدف الثاني لإيفان توني.



    لكن تكلفة الجهل ببعض البديهيات أن الريمونتادا لم تكتمل وخسر الأهلي ثلاث نقاط!


  • تيجاني ريندرز .. يزيد حسرة الأهلي حسرتين!

    كافة لاعبي القادسية الليلة نجوم بالفعل دون استثناءات، لكننا سنركز الحديث عن اثنين فقط؛ أولهما لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز..

    في الوقت الذي كان يتعاقد به القادسية مع ريندرز من مانشستر سيتي، بعدها بيومين تقريبًا، كان الأهلي يضم الأوكراني أرتيم بوندارينكو من شاختار، لدعم وسطه.

    صفقتان يتجلى بهما الفارق الكبير في الفكر بين مسؤولي الأهلي والقادسية، فريندرز يقود فريقه للفوز أمام الراقي الليلة، في ليلة تكفل بإحراز ثنائية بها، فيما بوندارينكو فمصيره مجهول ولا مكان له حتى على مقاعد البدلاء.



    لكن مؤكد أن حجة مسؤولي الأهلي حاضرة، فهي "الشماعة السخيفة" التي يلجأ لها أي نادٍ فشل سوق الانتقالات الخاص به: "نحن لا نملك الأموال، بينما دفع القادسية 60 مليون يورو لمانشستر سيتي من أجل ريندرز!".



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  • محمد أبوالشامات .. موسم للانتقام

    هناك لاعب يسقطه إخفاق، وآخر يستغل هذا الإخفاق للصعود بقوة، وهذا ما فعله الظهير الأيمن محمد أبوالشامات..

    أبوالشامات سجل هدف القادسية الثاني في شباك الأهلي الليلة، بينما صنع أحد هدفي زميله تيجاني ريندرز، ليرفع مساهماته في الموسم الجاري إلى خمس بين ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين.



    إحراز ثلاثة أهداف في ست جولات بالموسم الجاري هو نفسه رصيد أهداف أبوالشامات طوال الموسم الماضي من دوري روشن خلال 31 مباراة، بينما تفصله ست تمريرات حاسمة لمعادلة كافة مساهماته في 2025-26.

    هذا في وقت يلعب به أبوالشامات كظهير أيمن، وليس من المفترض أن تكون صاحب إسهامات كبيرة، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تطوير مستواه هجوميًا بالتوازي مع تألقه الدفاعي.

    أما عن الإخفاق الذي دفعه نحو هذا التطور، فربما التشكيك الذي طاله قبل كأس العالم 2026 وقتما زعم البعض أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي ضمه للقائمة النهائية عن طريق الخطأ وكان يقصد شقيقه جناح الأهلي صالح أبوالشامات، لكن تشابه الأسماء تسبب في لبس بالنسبة للمدرب جورجوس دونيس.

    وما تبع هذا التشكيك من إخفاق كبير للمنتخب السعودي ككل في الحدث العالمي .. لكن ما يقدمه محمد أبوالشامات هجوميًا ودفاعيًا في موسم 2026-27 يؤكد أنه نجم دفاع المنتخب السعودي في قادم المشاركات.


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