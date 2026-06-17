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محمد سعيد

بدأت بلقطة مثيرة وانتهت بأحضان .. قصة غرام وشهرة بين مؤثرة برازيلية ومشجع مغربي تشعل أجواء كأس العالم!

البرازيل
المغرب
كأس العالم

الفتاة البرازيلية تطلق حملة بحث عن "محمد الحقيقي"

بين الإعجاب الحقيقي والبحث عن الشهرة والانتشار، تاهت الحقيقة حول المؤثرة البرازيلية ماريا مينزيس، التي أثارت ضجة واسعة بمقاطعها مع مشجع مغربي يدعى "محمد" والتي انتشرت خلال كأس العالم 2026.

وكان منتخب المغرب قد استهل مشواره في منافسات كأس العالم 2026، بتعادل ثمين مع البرازيل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على ملعب ميتلايف "نيو جيرسي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

  • ما القصة؟

    في السنوات الأخيرة وتحديدًا مع انطلاق إعصار المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت مباريات كرة القدم إلى ساحة للاستعراض وخطف الأضواء والمشاهدات، فرأينا مشجعات يتقحمن أرض الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأخريات يتفنن في الإثارة بمدرجات كأس العالم.

    وهذه المرة من أمريكا الشمالية، كانت اللقطة الأشهر خلال مباراة البرازيل والمغرب من نصيب المؤثرة البرازيلية ماريا مينزيس، حيث كانت تتابع مباراة منتخب بلادها أمام أسود الأطلس.

    ولحسن حظها جلست ماريا بجوار مشجع مغربي، يدعى "محمد"، وخلال المباراة دارت بينهما مناوشات كثيرة، فبينما يسجل المغرب هدف التقدم عبر إسماعيل صيباري، يحتفل محمد وتبدو الفتاة البرازيلي حزينة، وعندما يتعادل فينيسيوس جونيور للسيليساو تنفجر احتفالاتها المثيرة وتستفز المشجع المغربي.

    كل هذه اللقطات شاهدها الجمهور من خلال حسابات المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هذه المقاطع كالنار في الهشيم بسبب جرأتها بعض الشيء وكذلك بسبب المكايدة الكوميدية بين المشجعين.

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  • نهاية اللقاء بحضن ووداع بدون وصال!

    إلا أن اللقطة الأبرز والأوسع انتشارًا في هذه المقابلة كانت في نهايتها عندما أقدمت المشجعة البرازيلية على احتضان ذلك المشجع المغربي الذي لم ينجرف أبدًا إلى استفزازاتها وكان لطيفًا في التعامل معها لأقصى حد.

    انتهى اللقاء، لكن الضجة التي أحدثها كانت محركًا للمؤثرة البرازيلية في ابتكار حيلة ذكية للغاية جعلتها الأشهر على مستوى العالم بين مشجعي المونديال، إذ أطلقت حملة بحث عن المشجع المغربي محمد.

    الفتاة البرازيلية قالت في فيديوهات نشرتها على "إنستجرام"، إنها تريد الوصول إلى هذا الرجل الذي كان لطيفًا معها، رغم كل محاولاتها لاستفزازه، مؤكدًة أنها أعجبت بهذا الشخص كثيرًا لكنها تندم أشد الندم على عدم حصولها على رقم هاتفه أو حساب شخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الالتقاء به مجددًا.


  • أين محمد الحقيقي؟

    القصة لم تتوقف عند هذا الحد، فمع الانتشار السريع لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحول حساب المؤثرة البرازيلية إلى مزار لكل عشاق كرة القدم، وارتفع عدد المتابعين لها بشكل جنوني ليصل إلى حوالي 9 ملايين متابع في فترة لم تتجاوز 48 ساعة.

    والمثير للضحك، أن الكثير من المتابعين اندفعوا في التعليقات على فيديوهات الفتاة البرازيلية، وكل منهم يؤكد أنه "محمد" الذي تبحث عنه، لكن لم يكن أي منهم هو "محمد الحقيقي".

    وهذا هو ما صرحت به الفتاة في لقاء مع إحدى القنوات البرازيلية، حيث صرحت بإعجابها بهذا المشجع اللطيف الذي قضت معه أوقاتًا رائعة طوال المباراة واتسمت بالمزاح والاحتفال، قائلًا: "عندما أتذكر هذه المباراة دائمًا أول ما يتبادر إلى ذهني هو محمد، لكن للأسف لم أحصل على رقمه".



  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما التالي المغرب في كأس العالم؟

    بعد نهاية مباراة البرازيل والمغرب بالتعادل الإيجابي، استغل منتخب استكلندا الفرصة وصعد إلى صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه في الجولة الأولى على هايتي بهدف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة.

    ولا تزال الفرصة سانحة للمغرب من أجل مواصلة حملته في المونديال، حيث يلتقي في الجولة الثانية مع المغرب يوم 20 يونيو الجاري، قبل أن يختتم أسود أطلس مشوارهم في المجموعات بقاء هايتي يوم 25 من نفس الشهر.

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