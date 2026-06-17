بدأت بلقطة مثيرة وانتهت بأحضان .. قصة غرام وشهرة بين مؤثرة برازيلية ومشجع مغربي تشعل أجواء كأس العالم!

في السنوات الأخيرة وتحديدًا مع انطلاق إعصار المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت مباريات كرة القدم إلى ساحة للاستعراض وخطف الأضواء والمشاهدات، فرأينا مشجعات يتقحمن أرض الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأخريات يتفنن في الإثارة بمدرجات كأس العالم.

وهذه المرة من أمريكا الشمالية، كانت اللقطة الأشهر خلال مباراة البرازيل والمغرب من نصيب المؤثرة البرازيلية ماريا مينزيس، حيث كانت تتابع مباراة منتخب بلادها أمام أسود الأطلس.

ولحسن حظها جلست ماريا بجوار مشجع مغربي، يدعى "محمد"، وخلال المباراة دارت بينهما مناوشات كثيرة، فبينما يسجل المغرب هدف التقدم عبر إسماعيل صيباري، يحتفل محمد وتبدو الفتاة البرازيلي حزينة، وعندما يتعادل فينيسيوس جونيور للسيليساو تنفجر احتفالاتها المثيرة وتستفز المشجع المغربي.

كل هذه اللقطات شاهدها الجمهور من خلال حسابات المؤثرة البرازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هذه المقاطع كالنار في الهشيم بسبب جرأتها بعض الشيء وكذلك بسبب المكايدة الكوميدية بين المشجعين.