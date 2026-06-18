"طلب مني هذا الأمر" .. كوكوريلا يكشف كواليس حواره مع مورينيو وسر "قراره السريع" رغم اهتمام برشلونة

أثارت هذه الخطوة ضجة كبيرة في إسبانيا بسبب تاريخ كوكوريلا في «لا ماسيا»، لكن الظهير الأيسر لا يزال مصممًا على خياره الجديد بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.
وأوضح أن أي شكوك كانت تساوره في البداية تلاشت فور إبداء «الميرينجي» اهتمامهم به.
وأضاف:"كانت هناك خيارات مختلفة، لكن عندما وصلني العرض من ريال مدريد، لم أتردد. أعتقد أنها فرصة فريدة. في النهاية، اللعب لريال شرف كبير، لذا لم تكن لدي أي شكوك".
وفي حديثه إلى المشجعين الذين قد يجدون صعوبة في رؤية لاعب نشأ في أكاديمية برشلونة يرتدي القميص الأبيض لريال مدريد، قال: «أقول لهم إن الحياة تمر بمراحل مختلفة. في هذه الحالة، كان عليّ اتخاذ قرار مهم، ولا تساورني أي شكوك؛ أعتقد أنها خطوة كبيرة بالنسبة لي.
وأوضح:"عندما تكون طفلاً، تحلم باللعب لفرق كبرى، وأعتقد أن ريال مدريد هو أحدها. إنه الفريق الذي حصد أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا في العالم، وآمل أن أفوز بالبطولات معهم وأن أقضي وقتاً رائعاً هناك".