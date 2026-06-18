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CucurellaGetty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

"طلب مني هذا الأمر" .. كوكوريلا يكشف كواليس حواره مع مورينيو وسر "قراره السريع" رغم اهتمام برشلونة

ريال مدريد
مارك كوكوريلا
انتقالات
تشيلسي
كأس العالم
إسبانيا
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
إسبانيا ضد كاب فيردي
برشلونة

كانت أمامه بعض الخيارات الأخرى

كسر مارك كوكوريلا صمته عقب انتقاله المثير إلى ريال مدريد، وكشف أن مكالمة هاتفية مشجعة من جوزيه مورينيو ساعدت في تمهيد الطريق لهذا الانتقال.

وعلى الرغم من روابطه العميقة بأكاديمية «لا ماسيا» الشهيرة التابعة لبرشلونة، أصر الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عامًا على أنه لم يستطع رفض فرصة الانضمام إلى النادي الأكثر نجاحًا في أوروبا.

  • ماذا قال مورينيو للنجم الإسباني؟

    تحدث كوكوريلا، اللاعب الجديد في ريال مدريد، عن مكالمة هاتفية ترحيبية تلقاها من مورينيو عقب انتقاله إلى البرنابيو، بعد فترة من الارتباط بالانضمام إلى برشلونة.

    وكشف المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، الذي أكمل للتو انتقاله من تشيلسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، أن المدرب البرتغالي الأسطوري تواصل معه للتعبير عن ثقته به قبل بدء عملهما معًا في العاصمة الإسبانية.

    وفي حديثه لصحيفة «إل موندو» من معسكر المنتخب الإسباني خلال كأس العالم 2026، قال كوكوريلا: «نعم، كنا نتحدث وأخبرني أنه يتطلع بشدة للعمل معي، وأنني سأتأقلم جيدًا، وأن ريال مدريد نادٍ عظيم. ثم لم يضف شيئًا آخر، فقط أنني يجب أن أقدم أداءً جيدًا في كأس العالم وأننا سنلتقي في مدريد».

    وعندما سُئل عن التكهنات التي تشير إلى أن مورينيو قد أخبره صراحةً بأنه لن يوقع مع أي ظهير أيسر آخر في حال فشل الصفقة، أضاف كوكوريلا: «لا، لا أعرف إن كان قد قال ذلك. أخبرني أنه يريدني، وهذا كل شيء. أنا سعيد جدًا بهذه الثقة. وأتطلع إلى بدء العمل معه».

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    تفضيل مدريد على الولاء لبرشلونة

    أثارت هذه الخطوة ضجة كبيرة في إسبانيا بسبب تاريخ كوكوريلا في «لا ماسيا»، لكن الظهير الأيسر لا يزال مصممًا على خياره الجديد بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

    وأوضح أن أي شكوك كانت تساوره في البداية تلاشت فور إبداء «الميرينجي» اهتمامهم به.

    وأضاف:"كانت هناك خيارات مختلفة، لكن عندما وصلني العرض من ريال مدريد، لم أتردد. أعتقد أنها فرصة فريدة. في النهاية، اللعب لريال شرف كبير، لذا لم تكن لدي أي شكوك".

    وفي حديثه إلى المشجعين الذين قد يجدون صعوبة في رؤية لاعب نشأ في أكاديمية برشلونة يرتدي القميص الأبيض لريال مدريد، قال: «أقول لهم إن الحياة تمر بمراحل مختلفة. في هذه الحالة، كان عليّ اتخاذ قرار مهم، ولا تساورني أي شكوك؛ أعتقد أنها خطوة كبيرة بالنسبة لي.

    وأوضح:"عندما تكون طفلاً، تحلم باللعب لفرق كبرى، وأعتقد أن ريال مدريد هو أحدها. إنه الفريق الذي حصد أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا في العالم، وآمل أن أفوز بالبطولات معهم وأن أقضي وقتاً رائعاً هناك".

  • صفقة سريعة

    فاجأت سرعة المفاوضات الكثيرين، بما في ذلك اللاعب نفسه، حيث انتقلت الصفقة من مرحلة الاتصال الأولي إلى التوقيع المؤكد في أقل من يومين.

    وكان التوقيت حساسًا بشكل خاص نظرًا لمشاركة كوكوريلا في حملة إسبانيا في كأس العالم، لكن المدافع شعر بالارتياح لحسم مستقبله بهذه السرعة لتجنب أي عوامل تشتيت أثناء مهمته مع المنتخب الوطني.

    وقال: «أعتقد أن كل شيء تم في غضون يوم ونصف أو يومين. كان ذلك أفضل بكثير بالنسبة لي، وأسرع بكثير، ودون أي متاعب. لقد تم الانتهاء من الأمر أخيرًا وأنا سعيد جدًّا. أعتقد أن ذلك كان بعد ظهر يوم الأحد... عندما أخبروني أن كل شيء قد انتهى تقريبًا، وأنه لا تزال هناك بعض المسائل المتعلقة بالأوراق والتوقيعات، لكنها ليست أمورًا تهدد الصفقة. ثم أعلنوا الخبر، وهو ما كان أصعب قليلاً بسبب فارق التوقيت، لأنه صدر قبل ساعات من مباراة كاب فيردي، لكن الحقيقة هي أن كل شيء كان قد انتهى بالفعل".


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    بداية محبطة لكأس العالم

    ورغم أن مستقبله مع ناديه مضمون، إلا أن كوكوريلا يركز حاليًا على تجاوز البداية الصعبة لكأس العالم بعد تعادل إسبانيا 0-0 مع كاب فيردي.

    وأقر المدافع بخيبة أمل المشجعين، لكنه حثهم على التحلي بالصبر في الوقت الذي تسعى فيه حاملة لقب اليورو إلى استعادة إيقاعها في المباريات المقبلة.

    "من الواضح أن الأمور لم تسر على ما يرام. كنا جميعًا نرغب في الفوز، وربما بدا الأمر أسهل مما كان عليه في الواقع"، اعترف كوكوريلا وهو يستعد لمواجهة السعودية.

    وأضاف:"ارتكبنا بعض الأخطاء، ولم نكن دقيقين تمامًا، بل كنا غير دقيقين بعض الشيء، وعندما لا تبدأ بشكل جيد أمام هذه الفرق، يصبح كل شيء معقدًا. كنا نفتقر إلى القليل من الحيوية والأفكار، لأننا لا نرتكب عادةً الكثير من الأخطاء. لكن حسنًا، لدينا الوقت للتحسن والاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة. من الأفضل نسيان ما حدث ضد كاب فيردي، حتى نتمكن من التحسن تدريجيًّا".