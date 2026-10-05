مارك فان بوميل ذبح بلجيكا ضد فرنسا: 13 دقيقة تحول زين الدين زيدان من "متهم إلى عبقري".. وغياب كيليان مبابي يفضح عثمان ديمبيلي

دائمًا ما ارتبط اسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بـ"الحظ"؛ وذلك بعد دخوله عالم التدريب بشكلٍ رسمي، من بوابة العملاق الإسباني ريال مدريد.

وها هو زيدان مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الذي تولى قيادته رسميًا بعد بطولة كأس العالم 2026؛ يواصل سلسلة انتصاراته بسيناريوهات مثيرة للغاية، سواء وصفها البعض بـ"الحظ" أو "العبقرية".

آخر انتصارات زيدان مع المنتخب الفرنسي؛ جاءت ضد بلجيكا (4-1)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم منتخب بلجيكا أولًا، بواسطة دودي لوكيباكيو في الدقيقة 35؛ قبل أن يقلب "الديوك الفرنسية" النتيجة لصالحهم، في آخر 13 دقيقة من عمر المباراة.

أهداف الديوك الأربعة؛ جاءت عن طريق ديزيري دوري في الدقيقة 77، ريان شرقي في الدقيقة 81 ومايكل أوليسي "ثنائية" في الدقيقتين 88 و90+1.

وبهذه النتيجة.. انفرد منتخب فرنسا بـ"صدارة" المجموعة، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن إيطاليا "الوصيفة"، وأربع نقاط عن بلجيكا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز فرنسا الكبير ضد بلجيكا..