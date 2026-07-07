ماتيرازي : حصول إيطاليا على كأس العالم؟ كنا سنذهب جميعًا إلى السجن!

«يُقال إن ماتيرازي، الذي يُعتبر الوحيد في العالم الذي تم إيقافه بسبب الاستفزاز، لم يكن ليُطرد من العديد من المباريات اليوم بفضل نظام «تقنية الفيديو».

واستعرض اللاعب المعتزل بعض اللحظات الحاسمة من مسيرته قائلًا:" حسنًا، إذن أقول: لو كان نظام «VAR» موجودًا آنذاك، هل كنتُ سأُطرد في مباراة أستراليا، عندما ضربتُ زميلي زامبروتا — وليس بريشيانو — أثناء محاولتي الاستحواذ على الكرة؟ وإذا كان ذلك ركلة جزاء بالفعل على مالودا، فلماذا لم أحصل حتى على بطاقة صفراء؟".

«لم أكن أتمنى أبدًا أن أسجل هدفًا في مرمى جمهورية التشيك، لكنني كنت مستعدًا لذلك: لم يكن هناك أحد منا لم يكن مستعدًا للعب كما لو كان سيبدأ المباراة من البداية. في التدريبات على الكرات الثابتة الهجومية، كنا قد محكينا هذا التشكيل الهجومي على شكل هلال الذي كان يستخدمه التشيكيون، بدون لاعبين عند القائمين وبدون رقابة صارمة. قلت لنفسي: «آه، لو لعبتُ: سيكون هذا من اختصاصي». فكرتُ في ذلك أيضًا عندما قفزتُ...".

«أزمة «كالتشيوبولي» جعلتنا فريقًا أكثر تماسكًا، كما هو معروف. أدركنا أننا أصبحنا حصنًا منيعًا بلا شق واحد عندما نُشرت طلبات المدعي العام بالاتزي، بالضبط عشية مباراة نصف النهائي ضد ألمانيا. كنا جميعًا نفكر في ذلك، وكان البعض يقولها بصوت خافت: «يمكنه أن يحفر بقدر ما يشاء، ويمكنه أيضًا أن يأتي إلى هنا ويخبرنا أننا سنذهب جميعًا إلى السجن بعد كأس العالم. أما نحن، فسنفوز بهذه البطولة".

«ركلات الترجيح ضد فرنسا في النهائي؟ سألني المئات: «ألم يكن عظم الصدر يؤلمك؟». لم أشعر بأي شيء بسبب الأدرينالين، لكن في الواقع لم أشعر بأي ألم قط، لا أعرف. ما أزعجني أكثر هو الحكم عندما توجهت إلى نقطة الجزاء: «ضع الكرة إلى الخلف أكثر». فكرت: «يا إلهي، الكرة تزن عشرة كيلوجرامات بالفعل، وأمامي مدرج كامل يصفر في وجهي، وأنت تُبعد الكرة عني؟». ثم، قبل أن أبدأ الركض، تذكرت نصيحة لالو، مدربي في تور دي كوينتو، والتي استخدمتها أيضًا في مباراة فاصلة الصعود بين بيروجيا وتورينو: «سدد بين القائم والعارضة، ولن تخطئ أبدًا»».