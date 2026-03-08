Getty Images Sport
ماركو سيلفا يرفض تحمل مسؤولية خروج فولهام المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون رغم إجراء تسعة تغييرات على تشكيلة الفريق
ركلات الجزاء في اللحظات الأخيرة تحسم مصير فولهام
بدا أن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المثيرة للغاية ستدخل في وقت إضافي مرهق قبل أن تحدث مفاجأة كبيرة. تعرض فولهام لهزيمة مذلة بنتيجة 1-0 في كرافن كوتيدج أمام ساوثهامبتون، الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية.
حدثت المفاجأة الدرامية في الدقيقة 90 الحاسمة. لاعب وسط ساوثهامبتون فين أزاز أوقف هجومه بذكاء ليبقى في وضع سليم قبل أن يسقطه مدافع فولهام يواكيم أندرسن بقدمه الخلفية داخل منطقة الجزاء. تقدم المهاجم روس ستيوارت بثقة لتنفيذ ركلة الجزاء الناتجة وسدد كرة قوية منخفضة تجاوزت الحارس بنجامين ليكومت، مما أثار احتفالات جنونية بين مشجعي الفريق الضيف.
سيلفا يدافع عن التغييرات الكبيرة في تشكيلة الفريق
في مواجهة جدول مباريات مزدحم، اختار سيلفا إجراء تسعة تغييرات مهمة على التشكيلة التي خسرت مؤخراً أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز. ودافع عن قراره بتغيير التشكيلة قائلاً: "عندما تجري تسعة تغييرات – كان هذا قراري، وسأتحمل مسؤوليته. أنا المدير الفني. نلعب يوم الأحد - الأربعاء - الأحد. إذا قلنا أن هؤلاء اللاعبين ليسوا جيدين بما يكفي للفوز بمباراة الكأس، فعلينا أن ننظر إلى الأمر بطريقة مختلفة". كما رفض إلقاء اللوم على هدف مثير للجدل تم إلغاؤه في الشوط الأول، مؤكداً: "أنا لا أسير في هذا الاتجاه. التحدث عن تلك اللحظة يعني بالنسبة لي البحث عن أعذار".
بالنسبة لسيلفا وفولهام، عززت خيبة الأمل المتأخرة بعد ظهر يوم محبط للغاية. اعترف المدرب صراحة أن أداء الفريق بشكل عام كان أقل بكثير من التوقعات وافتقر إلى الحسم اللازم. لم يبق له سوى قبول الانتقادات الخارجية الشديدة لتغييراته الجذرية في التشكيلة، بينما طالب داخليًا بإعادة تقييم جادة لروح القتال العامة لفريقه وقدرته على الأداء تحت الضغط.
مدرب ساوثهامبتون يستهدف العودة إلى ويمبلي
على الجانب الآخر من مقاعد البدلاء في كرافن كوتيدج، كان مدرب ساوثهامبتون توندا إيكيرت في غاية السعادة بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا. حث المدرب الطموح لاعبيه المنتصرين على الحفاظ على زخمهم والسعي للعودة إلى ويمبلي. وقال إيكيرت: "من المهم أن تستمتعوا بقليل من طعم الفوز في مباريات كرة القدم، وأن تواصلوا بذل الجهد والمضي قدمًا".
كما سلط إيكيرت الضوء على الأهمية التاريخية الكبيرة لمسيرتهم الحالية في الكأس، مشيرًا إلى أن لاعبي ساوثهامبتون يرتدون قمصانًا تذكارية خاصة للاحتفال بالذكرى الخمسين لفوزهم بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1976. وأشاد بالدعم الهائل من الجماهير خارج ملعبهم، مضيفًا: "ترى مدى أهمية ذلك للنادي. لقد مر 50 عامًا منذ فوزنا به للمرة الأخيرة. عندما نصل بالحافلة وننظر ونرى الشارع بأكمله مليئًا بمشجعي ساوثهامبتون، يمكننا القول بالتأكيد إننا نشعر بأهمية ذلك".
فولهام يترك ليجمع الشتات
بالنسبة لفولهام، يجب أن يعود التركيز الآن إلى حملته في الدوري، حيث تعرض موسمه الواعد لضربة قوية. أقر سيلفا بحجم خيبة الأمل والعمل المطلوب لمنع تراجع الأداء بعد هذه الهزيمة المفاجئة في الكأس.
"هذا واجبنا، علينا أن نفهم أن هذا كان بعد ظهر سيئ للغاية. نحن نعلم أن أي شيء يمكن أن يحدث على ملعب كرة القدم، لكن الأمر أكثر من ذلك. علينا أن ننظر بعمق أكبر لأن الأداء لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، ويبدأ ذلك بنظري إلى نفسي"، خلص سيلفا، وهو يبحث عن إجابات قبل مباراة فريقه التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام نوتنغهام فورست.
