ماركوس راشفورد قال إن "لا أحد يهتم" به في برشلونة - ولهذا السبب يزدهر بعد "جحيم" مانشستر يونايتد
دييني يشيد بتقدم راشفورد في برشلونة
في مقاله في صحيفة "ذا صن"، أشار المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز دييني إلى الفرق الشاسع في أداء راشفورد منذ انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن بيئة كامب نو فرضت تغييرًا ضروريًا في منظورهالمهني. حقق راشفورد نجاحًا كبيرًا في إسبانيا حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف لبرشلونة في جميع المسابقات منذ انتقاله على سبيل الإعارة إلى النادي الكتالوني.
تقييم واقعي في كاتالونيا
وفقًا لدييني، فإن الانتقال من كونه نجمًا بارزًا في مانشستر يونايتد الذي يعاني من صعوبات إلى مجرد وجه آخر بين الحشود في برشلونة كان العامل المحفز لعودةراشفورد. وهو يعتقد أن هذا التغيير كان ضروريًا، حيث قال المهاجم السابق لفريق برمنغهام: "بعد أن غادر النادي الذي كان فيه شخصية بارزة، كانت الرسالة في برشلونة واضحة: 'نحن لا نهتم بماركوس راشفورد، فقد كان لدينا ليونيل ميسي هنا منذ وقت قصير'. لا يهمهم ما يفكر فيه أو ما يرتديه أو يفعله - فهو موجود هناك ليثبت أنه يستحق اللعب في هذا النادي".
الانضباط على حساب الشهرة
يبدو أن الجهاز الفني لبرشلونة أظهر لراشفورد أنه لا يوجد مجال للمناورة لمن لا يلتزم بالمعايير الجماعية. وسلط دييني الضوء على كيف أجبر هذا التغيير المهاجم الإنجليزي على التكيف: "هذا يظهر أنه لا يمكنك أن تفعل ما تريد... إما أن تتكيف مع برشلونة أو لا تلعب. لقد أوضح برشلونة الآن لراشفورد أن "هذه هي الطريقة التي نسير بها الأمور هنا". إذا التزمت بالقواعد، فستحصل على المكافآت - ستلعب لبرشلونة، وتسجل الأهداف، وتذهب إلى كأس العالم مع إنجلترا".
المعركة للانضمام إلى منتخب إنجلترا
مع اقتراب كأس العالم، أعادت أداءات راشفورد إلى دائرة المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية لفريق توماس توخيل "ثري ليونز". وبمقارنته بأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل، يضيف دييني: "وإذا كانت إنجلترا ستبدأ مشوارها في كأس العالم الأسبوع المقبل، فسأجعله يبدأ على الجانب الأيسر. إذا اعتمدنا على الإحصائيات وحدها، فسيبدأ جوردون. ولكن إذا شاهدنا المباريات فعليًا ورأينا موقف كلا اللاعبين، فلا بد أن يكون راشفورد هو الخيار الأفضل".
