ماركوس راشفورد وفرينكي دي يونج ضمن خماسي مقصلة الانتقالات الصيفية في برشلونة!
تخطيط لإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق في كتاليونيا
أفادت التقارير أن هانسي فليك ومجلس إدارة برشلونة حددوا خمسة لاعبين رئيسيين "أكملوا دورة" وسيتم التخلي عنهم هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة «ماركا»، تضم القائمة لاعبين يتقاضون رواتب عالية وأخرين تنتهي عقودهم، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تخفيف الضغوط المالية.
ويعد راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، ودي يونج، العمود الفقري لخط الوسط، أبرز الأسماء المذكورة، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، وأندرياس كريستنسن، وخريج أكاديمية «لا ماسيا» مارك كاسادو.
المخاوف بشأن تكاليف الأجور تؤثر على القرارات
تضع إدارة النادي أولوية لتوفير مرونة مالية من أجل ضمان الاستقرار في المستقبل، بعد موسم شهد فشل الفريق في التقدم على الصعيد الأوروبي.
ويُنظر إلى دي يونج، الذي يتقاضى حالياً ما يقارب 400 ألف يورو أسبوعياً، على أنه المرشح الأول للبيع لتخفيف عبء الرواتب عن كاهل العملاق الإسباني.
في غضون ذلك، يشير كريس ويلر من صحيفة "ميل سبورت" إلى أن مانشستر يونايتد حريص أيضًا على التخلص من راتب راشفورد المرتفع، حيث يرفض النادي خفض شرط الانتقال النهائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني والوارد في اتفاقية الإعارة الحالية. ويرفض برشلونة حتى الآن الالتزام بالتعاقد مع راشفورد بشكل نهائي.
يونايتد يصر على سعر راشفورد
سجل راشفورد 12 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال فترة إعارته، لكن برشلونة فشل في محاولته لإعادة التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن قيمة الصفقة البالغة 26 مليون جنيه إسترليني.
ويرفض النادي الإنجليزي التنازل عن البند الذي ينتهي سريانه في 15 يونيو، أي بعد أربعة أيام فقط من انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية. وبالتالي، يبدو أن المهاجم سيعود إلى أولد ترافورد، حيث لا يزال مستقبله غامضاً.
تستأنف المنافسة على اللقب بعد الخروج من البطولة الأوروبية
يعود برشلونة إلى المنافسات المحلية يوم الأربعاء عندما يستضيف فريق سيلتا فيجو، ساعياً إلى الحفاظ على تقدمه بفارق تسع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويجب على فريق فليك أن يعيد تركيزه على حصد لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، بعد خروجه مؤخراً من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد.