Getty Images Sport
ماركوس راشفورد إلى ريال مدريد؟ .. مورينيو يفتح الباب لنجم برشلونة!
هل سيقوم مورينيو بخطوة مفاجئة بشأن راشفورد؟
أعاد ماركوس راشفورد إحياء مسيرته بشكل كامل منذ انضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث ساعد فريق هانسي فليك في الفوز بكل من كأس السوبر الإسباني ولقب الدوري الإسباني.
ومع ذلك، ظهرت تعقيدات مالية، حيث يتردد العملاق الكتالوني في تفعيل خيار الشراء الدائم بقيمة 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني). وقد سمح هذا التردد للمدرب الجديد لريال مدريد مورينيو - الذي يقال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي في البرنابيو - بالتفكير في صفقة جريئة لضم مهاجمه السابق في أولد ترافورد.
- Getty Images Sport
"أود فعل ذلك لسببين"
في مقال له بنشرة "إنسايد فوتبول" الإخبارية، استعرض الصحفي في صحيفة "ذا إندبندنت" ميجيل ديلاني تطورات الوضع وسلط الضوء على المزايا التكتيكية التي يراها مورينيو في ضم المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.
وكتب ديلاني: "إذا حدث تغيير كبير، فإن بعض المصادر المقربة من الموقف تقول إن مورينيو قد يضيف المزيد من الإثارة من خلال السعي وراء ماركوس راشفورد. وقد أفادت صحيفة "الإندبندنت" يوم الخميس أن برشلونة يواجه مفاوضات مطولة مع مانشستر يونايتد بشأن المهاجم.
ويقول ديلاني: "يتمتع مورينيو بعلاقة جيدة مع راشفورد، وهناك شعور بأنه سيحب القيام بذلك لسببين: الأول هو الحصول على لاعب جيد يعرفه؛ والثاني هو إحداث اضطراب بالفعل بالإضافة إلى بعض المشاكل لبرشلونة."
راشفورد يؤكد التزامه تجاه كاتالونيا
وقد أعرب راشفورد مرارًا وتكرارًا عن رغبته في البقاء في كامب نو، بعد أن سجل رصيدًا مذهلاً بلغ 14 هدفًا و14 تمريرة حاسمة هذا الموسم.
وفي معرض حديثه عن فترة وجوده بالنادي، قال: "نعم، بالتأكيد. أنا أستمتع باللعب في هذا النادي، وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب هذه الرياضة. إنه شرف كبير لأي لاعب".
وأضاف لاحقًا: "لا أعرف. أنا لست ساحرًا، لكن لو كنت كذلك، لبقيت. سنرى. جئت إلى هنا للفوز. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. وهذا لقب آخر أضيفه إلى رصيدي. هذا فريق رائع، وسيحقق الكثير من الانتصارات في المستقبل؛ وسيكون من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك".
- Getty Images Sport
تشتد حدة الصراع على انتقالات اللاعبين
تنتظرنا فترة انتقالات صيفية حافلة بالمخاطر، حيث ينتظر مانشستر يونايتد التوصل إلى حل نهائي بشأن مستقبل راشفورد على المدى الطويل. ويجب على برشلونة أن يخوض على وجه السرعة مفاوضات مطولة لإرضاء رغبات فليك، لكن وضعه المالي الحرج يجعله عرضة بشكل كبير لضغوط السوق الخارجية. ومع استعداد مورينيو لتولي زمام الأمور رسمياً في مدريد، فإن أي تأخير إضافي من جانب الإدارة الكاتالونية قد يتيح للبلانكوس التدخل وإبرام صفقة مثيرة للجدل للغاية.