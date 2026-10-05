"إذا أردت التسجيل فابذل جهدًا فأنا لن أسمح لك!" .. رسالة حاسمة من حارس بنين إلى ليونيل ميسي قبل مباراته الوداعية

في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لتوديع ميسي في آخر مباراة له على أرضه مع منتخب الألبيسيليستي — عقب قرار الأسطورة الاعتزال من كرة القدم الدولية بعد تسجيله 125 هدفًا في 207 مباراة دولية — أوضح حارس مرمى بنين مارسيل داندجينو أن فريقه لن يمنح خصمه أي فرصة سهلة.

وفي حديثه من بوينس آيرس قبيل المباراة، أقر داندجينو بالطابع التاريخي لهذا الحدث، مع الحفاظ على تركيزه المهني - في الوقت الذي يسعى فيه ميسي للعودة بقوة بعد أن انتهت آخر مشاركة تنافسية له بهزيمة مؤلمة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.

وقال الحارس: "بالنسبة لي، هذه المباراة ليست كأي مباراة أخرى. أعتقد أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لأنها المباراة الأخيرة لميسي. إنها مباراة خاصة. نحن هنا من أجل الأرجنتين ومن أجل ميسي، لكن يجب ألا ننسى أننا نمثل بلدنا أيضًا. نحن هنا للدفاع عن بنين. هذه هي كرة القدم: أحد عشر ضد أحد عشر. يمكننا الفوز أو التعادل أو يمكنهم الفوز... نحن لسنا هنا لنكون سائحين في الأرجنتين؛ نحن هنا للعب والمنافسة".