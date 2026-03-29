أصدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) بيانًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يؤكد فيه أن زوبيمندي قد غادر معسكر المنتخب الوطني.

وفي بيان رسمي، ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مارتين زوبيمندي انسحب في اللحظة الأخيرة من تشكيلة المنتخب الإسباني التي ستواجه مصر بسبب شعوره بألم في ركبته اليمنى.

وأشار الاتحاد إلى أنه قرر عدم المخاطرة حفاظًا على صحة اللاعب، وأنه تم إطلاع الجهاز الطبي لنادي أرسنال بشكل كامل على الموقف.







