مارتن أوديغارد وإيثان نوانيري من بين ثمانية أسماء يفكر أرسنال في بيعها، حيث يتعين على الغانرز التخلي عن لاعبيه النجوم
المدفعجية يواجهون تحديات مالية
يواجه عملاق لندن حقيقة استثمار 268 مليون جنيه إسترليني في مواهب جديدة. في حين أن هذا التوظيف المكثف دفع فريق ميكيل أرتيتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ترك النادي في موقف حرج فيما يتعلق بقواعد الربح والاستدامة (PSR). وفقًا لصحيفة The Telegraph، حددت المناقشات الداخلية الحاجة إلى رحيل لاعب رئيسي واحد على الأقل من الفريق الأول لضمان الامتثال على المدى الطويل.
والمثير للصدمة أن قائد النادي مارتن أوديغارد من بين أولئك الذين قد يتم التضحية بهم. مع انخفاض قيمته السوقية حاليًا بعد خمس سنوات في النادي، فإن أي رسوم انتقال كبيرة يتم الحصول عليها مقابل اللاعب النرويجي ستشكل ربحًا محاسبيًا ضخمًا. ستكون هذه الخطوة بمثابة مقامرة، ولكن مع بقاء عامين فقط على انتهاء عقده، يوازن مجلس الإدارة بين الراحة المالية وأهميته على أرض الملعب.
تزايد الضغوط المالية بعد حملة التوظيف
تنبع الحاجة إلى البيع من فترة تحولية ولكنها مكلفة في السوق. أنفق أرسنال مبالغ طائلة لتأمين إبرتشي إيزي مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني، وفيكتور جيوكيريس مقابل 63.7 مليون جنيه إسترليني، ومارتن زوبيمندي مقابل 56 مليون جنيه إسترليني. علاوة على ذلك، التزم النادي بصفقة دائمة بقيمة45 مليون جنيه إسترليني لبييرو هينكابي بعد نجاحه في الإعارة من باير ليفركوزن.
في حين قفزت الإيرادات إلى 690.3 مليون جنيه إسترليني، فإن ارتفاع تكاليف الأجور يعني أن شعار "البيع لتحقيق التوازن" أصبح الآن أولوية. يجب على المدير الرياضي أندريا بيرتا الآن أن يثبت أن النادي قادر على تطبيق نموذج بيع ناجح. يتم مراقبة الأصول عالية القيمة مثل غابرييل مارتينيلي، الذي تم التعاقد معه مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني فقط في عام 2019، وبن وايت باعتبارهما مرشحين محتملين لتحقيق عائد كبير على الاستثمار.
خريجو الأكاديمية على المحك
كما يتم النظر في رحيل المواهب المحلية إيثان نوانيري ومايلز لويس-سكيلي، حيث يقدمان "ربحًا خالصًا" لأغراض PSR. عانى نوانيري من صعوبة في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية خلال فترة إعارته إلى مرسيليا، بينما وجد لويس-سكيلي نفسه في المرتبة الثالثة في الترتيب الهرمي في مركز الظهير الأيسر.
قرار التخلي عن اللاعبين الشباب هو استراتيجية رياضية محفوفة بالمخاطر، ولكن الحاجة إلى تعويض نفقات العام الماضي قد تفوق الرغبة في الاحتفاظ بالمواهب المحلية. يمتد هذا المنطق إلى خط الهجوم الأول، حيث سيدخل غابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد قريبًا الشهر الأخير من عقودهما، مما يجبر النادي إما على الموافقة على تمديد العقود أو الاستفادة منها ماليًا الآن.
مباراة حاسمة لفريق متصدر الدوري
بينما تعمل الإدارة خلف الكواليس على استقرار الوضع المالي للنادي، سيواصل الفريق على أرض الملعب سعيه للحفاظ على صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. يتقدم آرسنال الآن بسبع نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، في سعيه للفوز بأول لقب له منذ 22 عامًا.
في المباراة التالية، سيواجه فريق أرتاتا مانسفيلد تاون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، قبل أن يواجه باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
