في نفس المدينة: "قطعوا ساق مارادونا" لكنهم فشلوا معك يا البولجا!.. ليونيل ميسي يكتب تاريخًا "أبيض وأسود" ضد النمسا

على إيقاع سيمفونية كروية لا يتقن عزفها إلا هو؛ واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة فصول ملحمته المونديالية، ليؤكد للعالم أنه الأفضل في التاريخ.

وفي ليلة اتسمت بالإثارة والندية؛ ظهر ميسي ليقود منتخب الأرجنتين للفوز (2-0) ضد النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ثنائية الأرجنتين جاءت بواسطة ميسي، في الدقيقتين 38 و90+5؛ ليتصدر التانجو "المجموعة العاشرة" المونديالية، التي تضم كل من النمسا والجزائر والأردن أيضًا.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نقطته السادسة من مباراتين، وبفارق 3 نقاط عن النمسا "الوصيفة"؛ بينما يتواجد الأردن والجزائر في "قاع الترتيب"، بدون نقاط من مباراة واحدة - حتى الآن -.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد النمسا..