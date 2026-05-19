"حزن مارادونا سيتكرر" .. سكالوني يتحدث عن اعتزال ليونيل ميسي بعد كأس العالم 2026

في حديثه إلى الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، أعرب سكالوني عن رغبته في إبقاء ميسي على أرض الملعب لأطول فترة ممكنة.

وقد قاد القائد، الذي خاض 198 مباراة دولية وسجل 116 هدفًا، الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى لقبين في كأس أمريكا الجنوبية.

ورغم أن الأرجنتين قد قدمت قائمتها الأولية المكونة من 55 لاعبًا للبطولة المقبلة، إلا أن المدرب ليس مستعدًا لتوديعه. وركز على الحاضر قائلاً: "إن القدرة على رؤيته وهو يلعب أمر رائع. بغض النظر عما إذا كانت هذه هي كأس العالم الأخيرة له أم لا. لا أحب التفكير فيما سيحدث، أريد الاستمتاع باللحظة. الجميع يريد رؤيته وهو يلعب".