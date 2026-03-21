Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A

مارادونا جونيور يفاجئ الجميع: "بعد والدي، ماكتوميناي هو اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ نابولي"

ابن "البيبي دي أورو" يكرس مكانة لاعب الوسط الاسكتلندي ويضعه في قلب تاريخ نابولي

أدلى دييغو أرماندو مارادونا جونيور، عقب مباراة كالياري ونابولي، بتصريحات لبرنامج «تيرزو تيمبو كالتشيو نابولي» على قناة «تيليفوميرو»، من شأنها إثارة الجدل بين مشجعي الفريق النابولي أنفسهم. وبعد هدف الفوز الذي سجله ماكتوميناي، أجرى نجل «البيبي دي أورو» مقارنة جريئة بين اللاعب الاسكتلندي ومارادونا نفسه.

  • سو مكتميناي

    "ماكتوميناي؟ بعد والدي، ماكتوميناي هو اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ نابولي. في نابولي كان لدينا الله، وبالنسبة لي ماكتوميناي هو يسوع. إنه لاعب أساسي".


  • سيرجيو دي بروين

    "دي بروين؟ لا أفهم كيف يمكن للمرء أن يعتقد أن لاعبين يتمتعان بمهارات فنية عالية مثل دي بروين وماكتوميناي لا يمكنهما اللعب معاً".

  • عن كونتي

    "هذا الفريق، مع كل ما حدث، لكان احتل المركز العاشر لولا وجود كونتي. وإذا ما احتل نابولي المركز الثاني، فسيكون من الضروري إقامة تمثال للمدرب في كاستل فولتورنو".



