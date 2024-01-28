ماذا يحدث يا ميسي؟ إنتر ميامي يعاني رغم لم شمل نجوم برشلونة!

بداية كارثية لإنتر ميامي قبل انطلاق الموسم!

بدأ فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، الذي انضم هذا الشتاء للفريق الأمريكي الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد بشكل كارثي.

ولعب ميامى حتى الآن مبارتين وديتين وفشل في التسجيل فيهم، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب السلفادور، وخسر 1-0 من فريق دالاس في المباراة الثانية.

ويمكن وصف الموسم التحضيري لميامي "بالكابوس" حيث لم يظهروا أبدًا أى علامات على قوتهم رغم امتلاك الفريق نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وسواريز وجوردي ألبا وبوسكيتس، ويجمعون بين الموهبة والخبرة، ولا يوجد أي فريق في تاريخ الدوري الأمريكي يمكنه التنافس مع هذا الرباعي.

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ولكن في أول مباراتين قبل بداية الموسم، لم نشاهد قوة هذا الرباعي أبدًا ويمكن أن يفشلوا لعدة أسباب يرصدها لكم موقع "جول" على النحو التالي:-