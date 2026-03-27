Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

ماذا يحدث إذا انتهت مباراة البوسنة وإيطاليا بالتعادل بعد 90 دقيقة؟ هل ستُجرى أشواط إضافية أم ركلات الترجيح؟ ماذا تنص عليه اللوائح؟

قواعد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم فيما يتعلق بالوقت الإضافي وركلات الترجيح: السيناريوهات المحتملة في حال انتهت مباراة البوسنة وإيطاليا بالتعادل بعد 90 دقيقة.

إما التأهل أو الإقصاء، إيطاليا تخوض مباراة مصيرية. يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، يواجه المنتخب الإيطالي البوسنة والهرسك في نهائي تصفيات كأس العالم، وهي الخطوة الأخيرة للعودة إلى المشاركة في البطولة التي غاب عنها منتخبنا منذ عام 2014، بعد أن غاب عن النسختين التاليتين (روسيا 2018، قطر 2022).

سيخوض فريق رينو غاتوزو المباراة في زينيكا، على أرض الخصم، من أجل حجز مكان في المجموعة ب من البطولة العالمية، إلى جانب كندا وسويسرا وقطر.

ولكن ماذا يحدث إذا انتهت مباراة البوسنة وإيطاليا بالتعادل في الدقيقة 90؟ هل نذهب إلى الوقت الإضافي أم مباشرة إلى ركلات الترجيح؟ إليكم ما تنص عليه اللوائح.

    وفقاً للوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حال انتهت المباراة بين البوسنة وإيطاليا بالتعادل بعد الوقت الأصلي، فإن المنتخبين سيتنافسان على التأهل خلال الوقت الإضافي، الذي يتألف من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة. وإذا استمر التعادل، فسيتم حسم المباراة بركلات الترجيح، كما حدث في مباراة ويلز وبوسنيا، التي انتهت بنتيجة 1-1 ثم فاز دزيكو وزملاؤه بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي.

    • إعلان
