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علي رفعت

ماذا لو كان مودريتش مهاجمًا؟! .. مشاكل كرواتيا الودية يجب أن تتركمه على باب الطائرة!

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كأس العالم
كرواتيا ضد سلوفينيا
المباريات الودية
إنجلترا
كرواتيا
لوكا مودريتش

تفاصيل المواجهة التحضيرية الأخيرة

أنهى المنتخب الكرواتي مواجهته الودية الأخيرة بالفوز على نظيره السلوفيني بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء المثير الذي جمع بينهما على ملعب فاراجدين وسط حضور جماهيري كبير جاء لدعم رفاق القائد المخضرم قبل السفر الطويل.

وتأتي هذه المباراة في إطار المحطة الاستعدادية الأخيرة للكروات قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم لتكون هذه النتيجة بمثابة جرس إنذار أخير وفرصة سانحة للجهاز الفني من أجل تدارك السلبيات التي ظهرت بوضوح في الأداء العام للفريق الكرواتي قبل الدخول في الأجواء الرسمية للبطولة الأكبر عالميًا.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    هفوات ساذجة هددت المرمى الكرواتي

    على الرغم من السيطرة النسبية لمنتخب كرواتيا في أوقات كثيرة من اللقاء إلا أن المنتخب السلوفيني نجح في تشكيل خطورة بالغة على المرمى الكرواتي وهدد شباكه في مناسبات عدة مستغلًا ثغرات واضحة في التمركز الدفاعي وتمريرات خاطئة في مناطق بناء اللعب.

    وظهرت تلك المشاكل بوضوح في لقطة هدف التعادل السلوفيني الذي أحرزه اللاعب أندراژ شبورار في الدقيقة الثالثة والثمانين حيث جاء الهدف نتيجة خطأ ساذج في التمركز والتمرير مما سمح للمنافس باختراق الخطوط بسهولة تامة.

    كشفت هذه اللقطات عن حاجة الخط الخلفي إلى عمل مكثف لمعالجة غياب التركيز في اللحظات الحرجة من المباريات.


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  • الأسطورة الخالدة في تاريخ بلاده

    شهد اللقاء لقطة مضيئة تمثلت في توهج النجم القائد لوكا مودريتش الذي نجح في افتتاح التسجيل بضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الحادية والخمسين بعد تمريرة مساعدة من إيفان بيريشيتش ليرفع مودريتش رصيده الدولي إلى تسعة وعشرين هدفًا.

    بفضل هذا الهدف الثمين ارتقى النجم المخضرم البالغ من العمر أربعين عامًا ليتواجد رسميًا في المركز الخامس ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب كرواتيا متساويًا مع إدواردو دا سيلفا ومقتربًا من أرقام ماريو ماندجوكيتش وأندريا كراماريتش وإيفان بيريشيتش وصاحب الصدارة دافور شوكر.

    كما وصل لمباراته الدولية رقم ٫198بالتساوي مع ليونيل ميسي وعلى بعد مباراتين فقط من دخول نادي الـ 200 مع كريستيانو وبدر المطوع.

    هذا التألق المستمر يجعلنا نتساءل بالكثير من الإعجاب والدهشة عن الإضافة التي كان سيقدمها لوكا لو كان مهاجِمًا صريحًا طوال مسيرته وهو الذي يملك هذه الحاسة التهديفية العالية بجانب عبقريته في خط الوسط.


  • Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    التحذير الأخير قبل الإقلاع إلى أمريكا


    الأخطاء الفنية والدفاعية التي جعلت منتخب سلوفينيا يظهر بشكل أكثر خطورة في فترات مختلفة من عمر اللقاء تمثل تحذيرًا شديد اللهجة لكتيبة المدرب زلاتكو داليتش ويجب على جميع عناصر الفريق إدراك أن مثل هذه الهفوات لا يمكن قبولها في المحفل العالمي المقبل.

    لذلك فإن تلك السلبيات يجب أن تتركهم تمامًا على باب الطائرة المتوجهة إلى أمريكا ولا تصاحب البعثة في رحلتها المونديالية إذا كانت لدى هذا الجيل الرغبة الحقيقية في تحقيق إنجاز تاريخي جديد وأخير في وجود قائد بقيمة لوكا مودريتش الذي يستحق نهاية دولية تليق بمسيرته الأسطورية.


  • بيت القصيد

    المباريات الودية وجدت خصيصًا من أجل كشف العيوب الفنية ومعالجتها قبل فوات الأوان والفوز المتأخر الذي تحقق بفضل هدف ماريو باشاليتش في الوقت بديل الضائع لا ينبغي أن يحجب الرؤية عن المشاكل الدفاعية الواضحة.

    المطلوب الآن هو السفر بعقلية وتكتيك خالٍ من الشوائب لأن الأراضي الأمريكية لن ترحم من يترك المساحات للمنافسين والمونديال يتطلب انضباطًا حديديًا يفوق ما ظهر في مواجهة سلوفينيا.


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