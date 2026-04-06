Getty/GOAL
ترجمه
"ماذا لو فشل تشابي ألونسو في الأشهر الستة الأولى؟" - ليفربول يحذر من المطالبة بإقالة آرني سلوت، الأمر الذي قد يعيد وجهاً مألوفاً إلى أنفيلد
ترتبط أنونسيو بقوة بعودة إلى أنفيلد
مع تزايد الضغوط على سلوت في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة، لا يزال ظل ألونسو يلقي بظلاله على ملعب أنفيلد. ولا يزال لاعب خط وسط «الريدز» السابق عاطلاً عن العمل منذ مغادرته ريال مدريد، مما دفع العديد من المشجعين إلى المطالبة بعودته العاطفية. ومع ذلك، شكك بارنز، أيقونة ليفربول، في ما إذا كان الإسباني هو بالفعل الرجل المناسب لهذا المنصب، مشيرًا إلى رحيله الأخير عن البرنابيو.
- Getty Images Sport
خطر ثقافة «التقلب» في قرارات الفصل من العمل
"حسنًا، أتفهم هذه الضجة لأن تشابي هو أحد المفضلين لدى جماهير ليفربول"، قال بارنز لصحيفة "ليفربول إيكو". "لكن ألم يفشل في ريال مدريد؟ هل كان مدربًا ناجحًا بالفعل؟ بالطبع، لا تسيئوا فهمي، أعتقد أن تشابي رائع وقد قام بعمل جيد. لكنه طُرد من ريال مدريد بسبب الفشل، أليس كذلك؟ لهذا السبب تخلصوا منه. بالطبع نحن نحب الضجة التي تثيرها أسماء اللاعبين السابقين. وقد تم ذكر ستيفن جيرارد من قبل. لذا أتفهم طريقة تفكير المشجعين. لكن هذه هي طبيعة المشجعين. إنهم متقلبون للغاية".
يعتقد بارنز أن استبدال سلوت بألونسو لن يؤدي إلا إلى خلق دوامة من عدم الاستقرار في النادي. وجادل بأن النجاح الذي حققه سلوت في موسمه الأول، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن يكسبه تقديرًا أكبر بكثير مما يحظى به حاليًا من قاعدة المشجعين المستاءة.
وأضاف بارنز: "لقد فزنا بالدوري مع آرني سلوت وفجأة نريد إقالته؟ إذا رحل هو وجاء ألونسو، وافترض أن ألونسو فشل في الأشهر الستة الأولى أو السنة الأولى، فهل سنقول نطرده ونجلب شخصًا آخر؟ أنا دائمًا أدعم المدربين، أيا كانوا، لأنهم يأتون إلى النادي بسبب نجاحهم، ولأنهم مدربون جيدون، ويجب منحهم الوقت. كان يورغن كلوب متأخراً بـ 20 نقطة عن الصدارة عندما جاء لأول مرة، لكننا وقفنا إلى جانبه. لذا أعتقد أن تشابي سيكون مدرباً رائعاً يوماً ما، لكنني أريد أن يبقى آرني سلوت".
تصاعد الضغوط بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي
بلغت الدعوات المطالبة بالتغيير ذروتها عقب الخروج المدمر من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0 على يد مانشستر سيتي. كان أداءً افتقر إلى الحماس الذي لطالما تميز به النادي. وقد تركت هذه الهزيمة سوت في موقف صعب يحاول فيه الحفاظ على منصبه مع وصول الموسم إلى منعطف حرج.
إحصائياً، يمر ليفربول بواحدة من أسوأ مواسمه في التاريخ الحديث، حيث خسر 15 مباراة في جميع المسابقات. لكن بالنسبة لبارنز، فإن اللوم يقع على التغييرات الكبيرة في تشكيلة الفريق أكثر من تكتيكات المدرب. وقال: "لقد تعاقدنا مع العديد من اللاعبين. جميعهم لاعبون جيدون بشكل فردي. نحن نحاول إيجاد التوازن المناسب. نحاول إيجاد الطريقة الصحيحة للعب. عندما توقع مع خمسة أو ستة لاعبين للانضمام إلى الفريق الأول، فإن الأمر يستغرق وقتاً. نحاول إيجاد طريقة جديدة للعب، لكن يمكنك أن ترى أنه عندما نلعب جيداً، فإننا نلعب جيداً حقاً. نحتاج فقط إلى بعض الاستمرارية".
- Getty Images Sport
أسبوع حاسم لمستقبل «سلوت»
مع اقتراب مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، يدرك المدرب الهولندي أنه لا يملك مجالاً كبيراً للخطأ. وربما تمثل الرحلة إلى ملعب «بارك دي برانس» الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسم خرج عن مساره. وفي الوقت الحالي، يظل دعم أساطير مثل بارنز أقوى درع لحماية سلوت في مواجهة المطالبات المتزايدة بتعيين ألونسو.