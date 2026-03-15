ماذا كان يفعل إيغور تودور؟ المشجعون مقتنعون بأن مدرب توتنهام ارتكب خطأً محرجًا تجاه آرني سلوت قبل مواجهة ليفربول

يبدو أن تودور أخطأ في التعرف على ألان ديكسون، مسؤول الاتصال بلاعبي توتنهام هوتسبير، وظنه مدرب ليفربول سلوت قبل انطلاق المباراة بعد ظهر يوم الأحد. شوهد المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، الذي عانى من بداية صعبة في فترة توليه المنصب مؤقتًا، وهو يقترب من ديكسون من الخلف أثناء خروجه من النفق. وبدا تيودور وكأنه يعتقد أنه يحيي نظيره في التدريب، فقام بلمس ذراع ديكسون وتبادل معه بضع كلمات بينما يضع ذراعه حوله. ثم انصرف تيودور سريعًا، وانتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترك المشجعين مقتنعين بأنه ارتكب خطأً فادحًا.