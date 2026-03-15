ماذا كان يفعل إيغور تودور؟ المشجعون مقتنعون بأن مدرب توتنهام ارتكب خطأً محرجًا تجاه آرني سلوت قبل مواجهة ليفربول
ارتباك على خط التماس في أنفيلد
يبدو أن تودور أخطأ في التعرف على ألان ديكسون، مسؤول الاتصال بلاعبي توتنهام هوتسبير، وظنه مدرب ليفربول سلوت قبل انطلاق المباراة بعد ظهر يوم الأحد. شوهد المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، الذي عانى من بداية صعبة في فترة توليه المنصب مؤقتًا، وهو يقترب من ديكسون من الخلف أثناء خروجه من النفق. وبدا تيودور وكأنه يعتقد أنه يحيي نظيره في التدريب، فقام بلمس ذراع ديكسون وتبادل معه بضع كلمات بينما يضع ذراعه حوله. ثم انصرف تيودور سريعًا، وانتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترك المشجعين مقتنعين بأنه ارتكب خطأً فادحًا.
تم تحقيق نقطة حاسمة
على الرغم من الإحراج الذي سبق المباراة، تمكن تودور أخيرًا من تجنب الهزيمة للمرة الأولى خلال فترة توليه القصيرة، حيث عاد فريقه من الخلف ليحقق تعادلًا صعبًا بنتيجة 1-1 أمام «الريدز». وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا بهدف سجله دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18. سيطر ليفربول على فترات طويلة من المباراة، لكن الضيوف أظهروا صمودًا. وقد أثمرت مثابرتهم في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما سجل ريتشارليسون هدفًا في الدقيقة 90 لينقذ نقطة حيوية. وقد منح هدف التعادل الدرامي في اللحظات الأخيرة بصيصًا نادرًا من الأمل.
تزايد المخاوف من الهبوط
تأتي النقطة التي تم حصدها بصعوبة في أنفيلد وسط ضغوط هائلة على المدرب الكرواتي، الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الأربع الأولى. بعد مباريات نهاية الأسبوع، يحتل الفريق اللندني حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحصد الفريق 30 نقطة، متقدماً بفارق ضئيل على نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد اللذين يجمع كل منهما 29 نقطة، ليبقى بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق ضئيل. ومع بقاء ثماني مباريات فقط في موسم 2025/26، لا تزال احتمالية الهبوط غير المتوقعة إلى دوري الدرجة الثانية تلقي بظلالها على النادي.
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
تتجه الأنظار الآن إلى جدول مباريات صعب، يبدأ بمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ضد أتلتيكو مدريد، حيث يتعين عليهم تعويض خسارة كبيرة بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب. وبعد إنجازاتهم الأوروبية، يتحول التركيز مرة أخرى إلى محاولة حاسمة للبقاء في الدوري المحلي. يستضيف الفريق نوتنغهام فورست، صاحب المركز السابع عشر، في مباراة حاسمة للبقاء في الدوري يوم الأحد المقبل، قبل أن يسافر إلى سندرلاند. كما تتضمن المرحلة الأخيرة من الموسم اختبارات صعبة ضد برايتون وولفرهامبتون واندررز وأستون فيلا وتشيلسي، قبل أن يختتم توتنهام الموسم على أرضه ضد إيفرتون في 24 مايو. ويبدو أن النهاية ستكون مشوقة.
