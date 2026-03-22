"ماذا فعلتُ؟!" - كيف أدى ركل كريستيانو رونالدو إلى طرد مدافع ريال مدريد

يعترف هرناندو بأنه تجاوز الحدود في إحدى التدريبات، حيث روى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا - والذي يلعب حاليًا في صفوف راسينغ سانتاندير - لإذاعة «كاديناسير» كيف خاطر بالتعرض للنبذ من قبل ريال مدريد: «لقد ركلت كريستيانو عن غير قصد. بصدق، لم أكن أقصد حتى أن أمد قدمي. لكن في إحدى اللعبات التي رأيت أنه قادم فيها بالتأكيد، انبطحت على الأرض، ولمس الكرة قليلاً، فاصطدمت به في وتر العرقوب، وكانت ركلة قاسية.

"فكرت: 'يا إلهي، ماذا فعلت؟' لم أتدرب مرة أخرى في تلك السنة! أعتقد أن ذلك كان في شهر مارس تقريبًا، لا أتذكر بالضبط متى، لم يكن هناك الكثير من الوقت المتبقي حتى نهاية الموسم، لكن لم يتم استدعائي مرة أخرى في تلك السنة!"

وقد زُعم في السنوات التي تلت ذلك أن هيرناندو تم استبعاده تمامًا من ريال مدريد عقب مشاجرته مع رونالدو في ملعب التدريب. وقد سعى لتوضيح تلك الموقف، مضيفًا: "في تلك السنة، انتقل كريستيانو إلى يوفنتوس، وفي السنة التالية عدت للتدريب مع الفريق الأول. ثم بدأت الأخبار تظهر على غرار 'اللاعب الشاب الذي دمر مسيرته'. وكنت أفكر، 'يا إلهي، يا لها من كرة ثلجية تتشكل'.

"كانت هناك أيضًا تقارير تقول إنني لم أُستدعَ للفريق الأول مرة أخرى، وإنني تم استبعادي، وهذا كذب. صحيح أنني لم أُستدعَ مرة أخرى في الشهرين أو الثلاثة أشهر المتبقية من ذلك الموسم، لكنني عدت في الصيف التالي. في الواقع، كانوا يعتمدون عليّ في فترة الإعداد للموسم التالي ولم أستطع الذهاب بسبب إصابة، لكنهم كانوا يعتمدون عليّ حقًا."