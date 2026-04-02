ماذا حدث لـ تشيدو أوبي؟ مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد يشرح سبب غياب النجم الصاعد عن الفريق الأول بعد انتقاد «غير مبرر ومضر» من روبن أموريم

توترت الأجواء المحيطة بأكاديمية مانشستر يونايتد بسبب التصريحات التي أدلى بها أموريم في ديسمبر. ودافع المدرب السابق للفريق الأول عن قراره بإعطاء الأولوية للاعبين ذوي الخبرة، حيث قدم تقييماً صريحاً لأبرز المواهب الشابة في النادي. وقال أموريم: "[هاري] أماس يعاني في دوري الدرجة الثانية. تشيدو لا يلعب دائمًا أساسيًا في فريق تحت 21 عامًا"، في تصريح اعتبره الكثيرون في كارينجتون "غير ضروري ومضر" بتنمية المواهب الشابة في النادي، وفقًا لتقرير نشرته بي بي سي.

وبحسب ما ورد، أعرب أوبي وزميله الشاب أماس عن إحباطهما من خلال نشر تحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على إنجازاتهما الفردية، ثم حذفها سريعاً.