Goal.com
مباشر
Mateus Mane Wolves NXGNGOAL
Mark Doyle و علي سمير

ماتيوس ماني ..معجزة وولفرهامبتون الذي لفت أنظار ليفربول ومانشستر يونايتد بتألقه على أغنية "زومبي"!

NXGN
وولفرهامبتون
M. Mane
مانشستر يونايتد
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات

نجم قادم بقوة على مستوى الكرة الإنجليزية وظهوره كان بمثابة المعجزة في الموسم المحبط لوولفرهامبتون

لن يكون وولفرهامبتون حاضراً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل - لكن ماتيوس ماني يستحق أن يكون هناك.

يمكن القول إن هذا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً كان بمثابة شعاع الأمل الوحيد وسط الأجواء القاتمة التي أحاطت بالفريق الذي كان مصيره الهبوط شبه مؤكد منذ فترة أعياد الميلاد. بل يمكن القول بكل سهولة إنه عندما يتعلق الأمر بموسم وولفرهامبتون 2025-2026، كان هناك «ما قبل ماني» و«ما بعد ماني».

منذ انضمامه إلى التشكيلة الأساسية في 27 ديسمبر، غيّر لاعب الوسط المهاجم المتعدد المواهب الأجواء في ملعب الذئاب بالكامل. فقد منح المشجعين سبباً لمواصلة متابعة فريق «وولفز»، ناهيك عن إعطائهم بعض الأمل في أن يتمكن الفريق بالفعل من العودة إلى الدوري الممتاز من المحاولة الأولى.

وبالطبع، يعتمد ذلك كلياً على قدرة النادي على إقناع ماني بقضاء موسم في دوري الدرجة الثانية - ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً لأن أدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من هذا الموسم قد جذب انتباه بعض نخبة أندية البريميرليج.

إذن، من هو ماني؟ من أين أتى؟ وإلى أي مدى يمكنه الوصول في عالم كرة القدم؟...


  • Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    حيث بدأ كل شيء

    وُلد ماني في البرتغال لوالدين من غينيا بيساو، ومن بين ذكريات طفولته المفضلة لعب كرة القدم مع شقيقه الأكبر ماركوس وأصدقائه في «ملعب صغير» خارج المكتبة المحلية.

    يقول إنه كان يعود إلى المنزل مغطى بالكدمات والرضوض، لكن مواجهة الأطفال الأكبر سنًا ساعدته ليس فقط على أن يصبح أكثر صلابة، بل وأيضًا على تحسين مهاراته.

    وبالفعل، كان من الواضح منذ لحظة وصوله إلى موستون، مانشستر، مع والدته في عام 2015 أن ماني البالغ من العمر ثماني سنوات كان طفلاً موهوبًا للغاية.

    لم يكن يتحدث كلمة واحدة باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت، لكنه ترك كرة القدم تتحدث نيابة عنه، وبعد قضاء بعض الوقت مع سيتي سيليكت (برنامج يديره مانشستر سيتي)، ومانشستر كوبراس، وموستون بروك، وأكاديمية بي إنسبايرد لكرة القدم، أوصى به صديق كان قد وقع للتو مع النادي إلى روتشديل في عام 2023.

    "أخبر المدرب أنني يجب أن أحصل على فرصة للتجربة، وقال توني إليس إنه يريد التعاقد معي بعد أول حصة تدريبية لي!" كشف ماني. "كنت أرغب في الانضمام إلى أكاديمية، لذا وقعت العقد وبدأت ألعب بانتظام مع فريق تحت 18 عامًا."

    بعد أقل من ستة أشهر، تم اختياره ليكون على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري الوطني للفريق الأول ضد داجينهام آند ريدبريدج. كان لا يزال في السادسة عشرة من عمره في ذلك الوقت.

    "كان يمكنك أن ترى الفرق عن الأكاديمية، فبعضهم كان جيدًا جدًا من الناحية الفنية، وأنا أتيت من القاعدة، لذا كانت خطوة كبيرة"، أوضح ماني. "لكنني أردت أن أخرج إلى الملعب. للأسف، لم يحدث ذلك، لكنه جعلني أتوق إلى المزيد. لطالما آمنت بنفسي، وبأنني ولدت لألعب".

    • إعلان

  • فرصة وولفرهامبتون

    في يونيو 2023، عيّن نادي وولفرهامبتون إليس رئيسًا جديدًا لقسم التوظيف في أكاديمية الشمال. وبعد ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر، تعاقد النادي مع ماني عقب تجربة أداء ناجحة.

    قال ماني لشبكة سكاي سبورتس: "عندما جئت إلى وولفرهامبتون، قلت في نفسي: 'نعم، هذا هو المكان المناسب'". "تحدثت إلى أمي وأبي وشعرت أنني في بيتي مع اللاعبين والموظفين. في أول يوم لي هنا، رحب بي اللاعبون وكانوا يتحدثون معي وكأنني قضيت حياتي كلها هنا. كما رحب بي الموظفون وكانوا يسألونني دائمًا عما إذا كنت بحاجة إلى أي شيء".

    شعر ماني بالراحة نفسها على أرض الملعب، وسرعان ما تم ترقيته إلى الفريق الأول من قبل المدير الفني السابق لفريق وولفز، فيتور بيريرا، الذي أشركه لأول مرة على مقاعد البدلاء في مباراة ضد فولهام في فبراير من العام الماضي. كما كان بديلاً لم يشارك في المباريات اللاحقة ضد توتنهام ومانشستر يونايتد، قبل أن يصنع ماني التاريخ في 10 مايو 2025، ليصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ وولفرهامبتون، عندما دخل الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق 2-0 على أرضه أمام برايتون.

    وقال بيريرا للصحفيين بعد المباراة: "أنا متأكد من أنه سيكون مفاجأة في إنجلترا، في هذا الدوري". "إنه لاعب موهوب، وبالتأكيد سيكون معنا في الفريق الأول الموسم المقبل.

    "إنه ليس موهوباً فحسب، بل إنه مجتهد أيضاً، وفي تلك اللحظة من المباراة لم يكن الأمر مجرد منحه دقائق لعب، بل لأنني أعتقد أنه قادر على فعل شيء ما لأنه لاعب مميز".

  • نجم لامع يبدأ في الظهور

    على الرغم من إشادة بيريرا، لم يشارك ماني فعليًا في أي مباراة مع وولفرهامبتون قبل إقالة المدرب البرتغالي في 2 نوفمبر، عقب بداية سيئة للغاية لموسم 2025-2026.

    ولم يحصل الشاب على دقائق اللعب الأولى له في الموسم إلا تحت قيادة المدرب المؤقت جيمي كولينز، في المباراة ضد تشيلسي، قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة خليفة بيريرا الدائم، روب إدواردز، الذي منحه أول مشاركة أساسية له في أنفيلد ضد ليفربول يوم 27 ديسمبر.

    "علمت في اليوم السابق خلال اجتماع أنني سألعب - كنت متحمساً للغاية"، اعترف ماني. "أخبرت عائلتي، ثم شعرت بالثقة. في البداية، كنت متوتراً للغاية، لكن بعد قليل أدركت أن هذا هو المكان الذي تريد أن تلعب فيه، المكان الذي تريد أن تكون فيه.

    "أشعر أنني استحققت ذلك بفضل عملي الجاد في التدريبات وعندما كنت أخرج إلى الملعب في كل مباراة. واصلت العمل بجد، ثم جاء المدرب الجديد ووثق بي، والآن أحصل على ما أستحقه – المزيد من دقائق العب".

    أشركه إدواردز مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، في ملعب آخر من أشهر ملاعب كرة القدم، أولد ترافورد، وكان ماني بلا شك أفضل لاعب على أرض الملعب حيث حصد وولفرهامبتون نقطته الثالثة فقط هذا الموسم بتعادله 1-1 مع مانشستر يونايتد.

    في الأسبوع التالي، قاد فريق وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى فوزه الأول هذا الموسم، بعد أن حصل على ركلة جزاء ثم سجل أول أهدافه على مستوى الكبار في الفوز 3-0 على وست هام في ملعب مولينو.

    قال إدواردز بحماس: "وجدناه كثيرًا بين الخطوط، وكان قادرًا على صنع الفرص. اعتقدت أن طاقته في الركض كانت رائعة، حاول المجازفة، وسدد الكرات، وراوغ، واستدار ولعب إلى الأمام... كان نجمًا لامعًا حقًا".

  • أهم نقاط القوة

    بفضل سرعته وقوته ووعيه التكتيكي ومهاراته الفنية، يُعد ماني بلا شك لاعب كرة قدم موهوبًا للغاية، ولهذا السبب فهو قادر على اللعب في عدة مراكز مختلفة.

    وعلى الرغم من أنه يرى أن المركز رقم 10 هو أفضل دور له بسبب رؤيته الثاقبة وحسه التهديفي، إلا أنه من الجدير بالذكر أن إدواردز لم يجد أي مشكلة في إشراكه في المركز رقم 8 في أولد ترافورد بسبب تغيير في التشكيلة في اللحظة الأخيرة بسبب إصابة أحد اللاعبين. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ماني يتمتع بفهم عميق للعبة.

    قال إدواردز: "ما أحبه فيه هو ذكائه". "بالإضافة إلى حماسه وشجاعته، وبالطبع مهاراته الفنية أيضًا. إنه يفي بالعديد من المتطلبات".

    ثم هناك الثقة. لا يشك ماني أبدًا في قدرته على اللعب على أعلى مستوى، ويقول إدواردز إن هذا النوع من الثقة بالنفس واضح وينتشر بسرعة بين باقي اللاعبين.

    وأضاف مدرب وولفز: "أعتقد أنه يؤثر على الآخرين بطاقته. إنه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، لكنه أصبح الآن بمثابة قائد صغير داخل الملعب".

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    هناك مجال للتطور

    أقر إدواردز بأن ماني لا يزال يتأقلم مع حدة المنافسة والطابع البدني للدوري الإنجليزي الممتاز - وهو أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للاعب في مثل هذا العمر.

    وقال: "ماتيوس أمامه طريق طويل لأنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. لكننا سنرى ذلك مع مرور الوقت. سيستمر في أن يصبح أقوى وأقوى".

    وهناك شعور بأن قدرته على اتخاذ القرارات ستتحسن أيضًا مع اكتسابه المزيد من الخبرة في مواجهة الوتيرة القاسية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لوحظ أنه يتخذ أحيانًا الخيار الخاطئ - أو ينتظر وقتًا طويلاً قبل تمرير الكرة.

    وقال أندي تومسون، أسطورة النادي، لبرنامج "وولفز ماتشداي لايف" بعد مباراة ماني في أنفيلد: "المواقع التي يتخذها جيدة، وهو يريد الحصول على الكرة وهو يدور نصف استدارة، ويكون إيجابياً في طريقة لعبه". "أعلم أيضاً أنه مجرد شاب صغير، لكن إذا كنت تريد أن تتفوق في هذا الدوري، عليك أن تتخذ القرارات الصحيحة".

    "إنه مستعد لتحقيق النتائج، لكن كانت هناك ست مرات تقريبًا وصل فيها إلى موقف كان عليه فيه تمرير الكرة إلى اللاعب الذي أمامه، وهذا يأتي مع الخبرة."

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    خليفة ماتيوس نونيس؟

    بصفته موهبة مراهقة مثيرة انطلقت بقوة على ملعب «مولينيو»، كان من المحتم أن يُقارن ماني بأيقونة «وولفز» روبي كين. لكن من حيث أسلوب اللعب، يُعتبر ماني لاعب وسط هجومي أكثر منه مهاجمًا، حتى وإن كان قد أظهر من خلال هدفه الرائع الذي سجله في مرمى «إيفرتون» أنه قادر بالتأكيد على إنهاء الهجمات.

    في الواقع، تسبب هدفه المذكور أعلاه ضد وست هام في تذكير الكثير من مشجعي وولفز بماتيوس نونيس، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي.

    ولن يكون من المفاجئ على الإطلاق أن نكتشف أن اللاعب الدولي البرتغالي يرى في ماني جزءاً من نفسه. فهناك نفس الثقة في التعامل مع الكرة ونفس الرغبة في اختراق دفاعات الخصم من مواقع متأخرة. لكن في الحقيقة، ماني لاعب ذو طابع خاص به، وموهبة فريدة تبدو أكثر أريحية في وسط الملعب بقدر ما تبدو في المقدمة.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    من الصعب للغاية التنبؤ بخطوة ماني التالية. فهذا الشاب قبل دعوة من منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا للعب ضد البرتغال في عام 2024، لكنه لعب مؤخرًا مع منتخب بلده الأصلي على مستوى تحت 21 عامًا، ومن الواضح أنه سيفعل ما يراه الأفضل لمسيرته وتطوره.

    لكن ما يمكننا قوله على وجه اليقين هو أن ماني لن يفتقر إلى الخيارات، وقد يشعر بسهولة أنه سيستفيد، خاصةً من الناحية البدنية، من اللعب أسبوعياً في دوري الدرجة الثانية الذي يشتهر بمنافسته الشديدة الموسم المقبل.

    من الواضح أنه ممتن جدًا لفريق وولفرهامبتون لمنحه فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في مثل هذا العمر الصغير، وقد شكل بسرعة رابطة قوية مع المشجعين الذين يغنون الآن اسمه بانتظام على أنغام أغنية زومبي "Zombie" الكلاسيكية لفرقة The Cranberries.

    ومع ذلك، يُعتقد أن كل من ليفربول ومانشستر يونايتد قد تأثرا بشدة بالجودة والشخصية التي أظهرها ماني في ملعبيهما في ديسمبر الماضي، ويبحثان عن إمكانية التعاقد مع المهاجم المتعدد المواهب البالغ من العمر 18 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    ما إذا كان الانتقال المرموق إلى أحد أفضل الفرق في إنجلترا هو القرار الصحيح حقًا في هذا الوقت بالذات هو أمر قابل للنقاش، لكنه بالتأكيد لن يخيف ماني. إنه يؤمن حقًا أنه وُلد ليلعب كرة القدم، وبناءً على أدائه خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإننا نميل إلى الاتفاق معه.