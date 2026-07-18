Getty Images
ضد رغبة مورينيو .. الكشف عن سبب تراجع ريال مدريد عن ضم أحدث صفقات توتنهام
ريال مدريد يقرر عدم المضي في صفقة فرنانديس
أفادت تقارير أن ماتيوس فرنانديس كان على وشك الانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل أن يقرر النادي عدم إتمام الصفقة، وفقًا لموقع «فيكاخيس».
وكان مورينيو قد حدد سابقًا لاعب خط الوسط البرتغالي كهدف ذي أولوية خلال التخطيط الصيفي للنادي، وكان يعتقد أن القوة البدنية والمرونة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ستعزز خط وسط فريقه في إطار عملية إعادة بناء طويلة الأمد.
وكان فرنانديس قد أبهر الجميع بعد أن خاض 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق وست هام يونايتد الموسم الماضي، لكن إدارة ريال مدريد رفضت الموافقة على الصفقة بسبب ضخامة الاستثمار المطلوب.
- Getty
تقرير يكشف أسباب انسحاب عملاق مدريد
أفاد الصحفي سيرجيو فالنتين من «راديو ماركا» أن فرنانديس كان أحد الأهداف المفضلة لمورينيو منذ بداية فترة الانتقالات. ويُقال إن المدرب ضغط من أجل التعاقد معه، اعتقادًا منه بأن لاعب الوسط سيضيف حضورًا ديناميكيًا يمتد من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء إلى تشكيلته.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن وكيله جورج مينديش كان قد أحرز تقدمًا في المفاوضات مع كل من اللاعب وناديه، مما وضع «البلانكوس» في موقف قوي لإتمام الصفقة. ومع ذلك، قرر النادي في النهاية عدم المضي قدمًا في الصفقة.
وأفادت التقارير أن ريال مدريد لم يكن مستعداً لتقديم العرض المالي الذي أدى في النهاية إلى انضمام فرنانديس إلى توتنهام. وأتم توتنهام الصفقة مقابل حوالي 85 مليون جنيه إسترليني (98 مليون يورو)، وهو مبلغ اعتبره العملاق الإسباني مبالغاً فيه بالنسبة لهذا المركز خلال فترة الانتقالات الحالية.
خطط مختلفة لمدريد
وأفادت التقارير أن هذا القرار أثار جدلاً حول استراتيجية مدريد في خط الوسط، ويُقال إن مورينيو كان يرغب في ضم لاعب يتمتع بقدرات بدنية أكبر، على الرغم من وجود فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا ضمن تشكيلته بالفعل. لكن النادي ركز بدلاً من ذلك على التعاقد مع برناردو سيلفا.
وفي حين أفادت التقارير أن مورينيو كان يعتقد أن كلا اللاعبين كان بإمكانهما أن يكمل كل منهما الآخر، فضل القسم الرياضي تخصيص موارده لغير ذلك، مما أدى إلى إنهاء الصفقة المقترحة لضم فرنانديس.
- Getty Images
ما هي الخطوة التالية لريال مدريد؟
ووفقًا للتقرير نفسه، من غير المرجح أن يقوم نادي ريال مدريد بإجراء أي تعاقدات جديدة إذا لم يغادر أي من نجومه. ومع ذلك، لا تزال هناك أنباء تربط «البلانكوس» بنجم مانشستر سيتي رودري ولاعب خط وسط تشيلسي إنزو فرنانديز.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا