Goal.com
مباشر
Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

ماتيس دي ليخت يستهدف العودة إلى مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم مع تحسن إصابته «المعقدة» في الظهر

أفادت التقارير أن مدافع مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت لا يزال متفائلاً بعودته إلى الملاعب قبل انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 في 24 مايو. وعلى الرغم من المخاوف الأولية من أن موسمه قد انتهى، فإن اللاعب الهولندي يحرز تقدماً في تعافيه من إصابة معقدة في الظهر.

  • نجم مانشستر يونايتد يعود بقوة

    كان غياب اللاعب الدولي الهولندي خسارة فادحة لـ«الشياطين الحمر»، حيث ظل بعيداً عن الملاعب منذ الفوز على كريستال بالاس في 30 نوفمبر. وقبل إصابته، كان دي ليخت حاضراً دائماً في التشكيلة الأساسية، حيث شارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد الـ13 الأولى في الدوري. كانت عملية تعافيه أكثر صعوبة بكثير مما توقعه الطاقم الطبي في البداية. في حين كان من المتوقع في الأصل أن يغيب لمدة أسبوع واحد فقط، قضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أربعة أشهر بعيداً عن كرة القدم التنافسية. يخضع حالياً لعلاج مكثف في كارينجتون، على الرغم من أنه لم يعد بعد إلى التدريبات على العشب.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    كارريك يتحفظ بشأن موعد عودته

    حذر مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، من تحديد موعد محدد لعودة قلب دفاعه النجمي. وقال، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "من الصعب تحديد ذلك، لأن الأمر استغرق كل هذا الوقت".

    "مع إصابات الظهر، أحياناً تعتقد أن كل شيء على ما يرام، وفجأة تجد أن الأمر ليس كذلك. نحن نتحلى بالصبر ونعمل على حل المشكلة. سنمنحه الوقت ونحاول إعادته بأسرع ما يمكن، لكن من الصعب حقاً تحديد ذلك".

  • علامات التحسن

    لا يزال دي ليخت متفائلاً بالعودة إلى الملاعب مع مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، حيث تشير صحيفة «ذا صن» إلى أن حالته «المعقدة» في الظهر آخذة في التحسن. ومع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم، يسعى دي ليخت إلى العودة في الوقت المناسب للمساهمة في المرحلة الأخيرة من الموسم، كما يأمل في حدوث معجزة تتيح له الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الهولندي لخوض كأس العالم 2026.

  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    وفي الوقت الذي يواصل فيه دي ليخت تعافيه من الإصابة، يستعد «الشياطين الحمر» لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع.

مانشستر يونايتد crest
ليدز يونايتد crest
