Mathys DetourbetGoal Ar Only GFX
علي سمير

"قمت بتشغيل موسيقى دوري الأبطال" .. نجم فرنسا الموهوب يروي تفاصيل رفضه عرض الهلال!

M. Detourbet

يعتبر هدفًا لمانشستر سيتي وموناكو وعدة أندية أوروبية

كشف ماتيس ديتوربيه مهاجم نادي تروا الفرنسي، عن تلقيه عرضًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرًا إلى رفضه لهذه الفكرة بسبب رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الهلال كان يبحث عن لاعب هجومي شاب تحت السن خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفي النهاية تعاقد مع محمد قاد ميتي من رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو و3 ملايين أخرى كإضافات.

  • عرض هلالي إلى مهاجم تروا

    موقع "Onze Mondial" قال إن ديتوربيه كان من أهم الأهداف التي سعى الهلال لضمها في يناير الماضي، وذلك بسبب المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

    وقام الزعيم بالتقدم بعرض مالي جيد جدًا للحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبر من أهم المواهب الفرنسية الهجومية هذا الموسم، ولكن الأخير لم يكن متحمسًا لخوض هذه التجربة في المرحلة الحالية من مسيرته.


    • إعلان

  • ماذا قال ديتوربيه؟

    مهاجم تروا قال في تصريحات عبر "Onze Mondial":"تواصلوا مع والدي ووكيل أعمالي من أجل هذا العرض، وبدورهما قاما بالحديث معي، الناحية المالية كانت مثيرة للغاية".

    وأضاف:"قلت في بداية المقابلة إنني أريد فقط لعب كرة القدم لأنني أحب هذه اللعبة كثيرًا، والقصة التي أرويها تثبت هذه الحقيقة".

    وتابع:"عندما تحدثوا معي عن الصفقة، أخرجت هاتفي وقمت بتشغيل موسيقى دوري أبطال أوروبا، وقلت لوالدي إنني أريد الاستمتاع بها معه، حينها فهم إنها إجابتي على العرض".

  • انطلاقة مميزة لديتوربيه

    اللاعب الشاب بدأ مسيرته مع الفريق الأول بأفضل صورة ممكنة في تروا، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية سواء داخل أو خارج فرنسا، وأبرزها نادي موناكو المعروف باستقطابه للمواهب المميزة في البلاد وكذلك مانشستر سيتي.

    ديتوربيه يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، مثل المهاجم الصريح وصانع الألعاب والجناح الأيمن، ولكن مكانه الرئيسي هو الجناح الأيسر، حيث لعب فيه 17 مباراة خلال الموسم الجاري.

    ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 7 في 32 مباراة لعبها هذا الموسم مع تروا حتى الآن، كما يعتبر من العناصر المميزة في منتخب فرنسا تحت 19 سنة، وسجل مرتين في آخر 3 مناسبات له مع الفريق.







  مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

