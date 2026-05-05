"لن يجد صعوبة".. ماتياس يايسله يجهز مفاجأة كبيرة في مستقبله مع الأهلي

الألماني الشاب ماتياس يايسله البالغ من العمر 38 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.
لكن.. نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه موسم 2024-2025، بقيادة الأهلي للقب دوري أبطال آسيا "النخبة" - لأول مرة في تاريخه -؛ قامت الإدارة بتجديد عقد يايسله، لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2027.
وواصل المدير الفني الألماني، نجاحه القاري مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث قاد الراقي للحفاظ على لقبه في النخبة الآسيوية، بجانب التتويج بكأس السوبر السعودي.
وإجمالًا.. حقق يايسله 88 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و25 هزيمة، في 134 مباراة على رأس القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك في مختلف المسابقات الرسمية، سواء المحلية أو الخارجية.