Goal.com
مباشر
Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

"لن يجد صعوبة".. ماتياس يايسله يجهز مفاجأة كبيرة في مستقبله مع الأهلي

الأهلي
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
انتقالات

ماتياس يايسله حقق المجد القاري مع الأهلي.. ومستقبله يشهد تطورات جديدة الآن

يبدو أن المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، يجهز مفاجأة كبيرة لعملاق جدة الأهلي؛ بخصوص مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

يايسله يرتبط بعقدٍ مع الأهلي، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد تولى القيادة الفنية للفريق الأول صيف 2023، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ماتياس يايسله يستعد لهذا القرار!

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، عن استعداد المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ للرحيل عن عملاق جدة الأهلي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بلاتنبيرج أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن يايسله منفتح على العودة إلى الملاعب الأوروبية، في الصيف الحالي.

    • إعلان
  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ما هي العروض المقدمة إلى ماتياس يايسله؟

    واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، عن العروض التي تحصل عليها الألماني الشاب ماتياس يايسله، للمدير الفني لعملاق جدة الأهلي.

    وأعلن بلاتنبيرج تلقي يايسله، عروضًا من ألمانيا وإنجلترا؛ حيث أبدت عدة أندية اهتمامًا بالتعاقد معه، في الصيف القادم.

  • لا توجد صعوبات أمام ماتياس يايسله للرحيل

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، أكد أن المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لن يجد صعوبات كبيرة في فك ارتباطه بعملاق جدة الأهلي، في الصيف الحالي.

    وأشار بلاتنبيرج إلى أن عقد يايسله مع الأهلي، ممتدًا حتى 30 يونيو 2027؛ لذلك لن تكون هُناك صعوبات من الناحية المالية، للرحيل.


  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

    مسيرة ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

    الألماني الشاب ماتياس يايسله البالغ من العمر 38 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.

    لكن.. نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه موسم 2024-2025، بقيادة الأهلي للقب دوري أبطال آسيا "النخبة" - لأول مرة في تاريخه -؛ قامت الإدارة بتجديد عقد يايسله، لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2027.

    وواصل المدير الفني الألماني، نجاحه القاري مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث قاد الراقي للحفاظ على لقبه في النخبة الآسيوية، بجانب التتويج بكأس السوبر السعودي.

    وإجمالًا.. حقق يايسله 88 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و25 هزيمة، في 134 مباراة على رأس القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك في مختلف المسابقات الرسمية، سواء المحلية أو الخارجية.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الفتح crest
الفتح
الفتح