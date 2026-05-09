Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions Elite
تمرد رونالدو والعودة إلى أوروبا: يايسله يروي كواليس اختياره للأهلي .. و"هذه أفضل مباراة شاهدتها منذ فترة طويلة"!

تحدث الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باستفاضة حول مدى تطور المشروع السعودي، كاشفًا عن كواليس موافقته على تدريب الراقي، وموقفه من العودة إلى أوروبا.

يايسله أبدى رأيه - بدوره - حول إضراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن بعض المباريات، بسبب أزمة الإنفاقات في الميركاتو الشتوي، كما كشف عن مدربه المفضل، ورأيه حول مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي، أبرز النقاط التي استعرضها ماتياس يايسله، في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية..

    "قررت تدريب الأهلي في يومين"

    وأوضح ماتياس يايسله أنه اتخذ قرار تدريب الأهلي، خلال يومين فقط، ولم يكن لديه متسع من الوقت، للتفكير في الخطوة الجديدة، مؤكدًا أنه فضوله لخوض التجربة كان في ذروته.

    وأضاف أنه وصل الأهلي بـ"صفحة بيضاء"، دون أي توقعات، وأنه كان فضوليًا لمعرفة ما يمكن تطويره هنا، بدءًا من الصفر.

    وأكد يايسله أنه كان حرًا تمامًا في تنفيذ ما يدور في ذهنه، وأن يكون جزءًا من إنشاء مركز تدريب جديد، مبينًا أن خطوته لم تكن من أجل كسب المال فحسب، ولكن لتطوير مشروع متكامل.

    تمرد رونالدو بسبب انتقال بنزيما للهلال؟

    وتلقى يايسله سؤالًا حول إضراب كريستيانو رونالدو عن المباريات، بسبب قلة الدعم للنصر، وانتقال كريم بنزيما إلى الهلال، في الوقت الذي نجح فيه بقيادة الأهلي للقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، باستثمار أقل بكثير، ليرد معلقًا "لا يمكننا التأثير إلا على ما نستطيع التأثير عليه، لقد قبلنا هذا التحدي، ليس نحن فقط، بل اللاعبون وكل من في النادي.

    ومن ذلك الحين، ركزنا فقط على أداء واجبنا، ثم نظرنا إلى أنفسنا في المرآة، وقلنا إننا بذلنا قصارى جهدنا على أكمل وجه؛ الفوز بالألقاب، عندها فقط شعرنا بأن جهودنا قد أثمرت. لقد كان الأمر رائعًا".

  • السعودية مستعدة لمرحلة ما بعد رونالدو؟

    وحول ما إذا كانت كرة القدم السعودية مستعدة لمرحلة ما بعد اعتزال كريستيانو رونالدو، قال يايسله إنه يمثل إضافة هائلة للكرة في المملكة، وكان لاعبًا محوريًا في المشروع، ولكن الرؤية هي أن يظل المشروع مستدامًا، ومواصلة تطوير مستوى اللعب.

    ونوّه مدرب الأهلي بأن الأسس الرئيسة قد وضعت بالفعل، وتم تنفيذ العديد من المشاريع الجيدة في السعودية، والتطوير يسير على الطريق الصحيح، مضيفًا أن المشجعين في أوروبا سيفاجأون إذا ما شاهدوا المباريات في المملكة، ويلمسوا الشغف داخل الملاعب وخارجها، مضيفًأ أن الفجوة تتقلص عن أوروبا.

    وتابع "نحتاج إلى تدريب المواهب الشابة وفق معايير أعلى، وهذا يعني استثمار الوقت والمال في البنية التحتية، هذه هي الخطوة التالية، وفي غضون عامين، إذا زرعنا البذور، سنجني الثمار".

    لويس إنريكي وكومباني .. أيهما الأقرب إليك؟

    وأعرب يايسله عن إعجابه الكبير بمباراة الذهاب، التي شهدت فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بنتيجة (5-4)، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنها كانت أفضل مباراة شاهدها منذ فترة طويلة.

    ونوّه يايسله بأنه ليس هناك مدرب محدد يتخذه قدوة، لأنه يتابع العديد من المدربين ويحاول انتقاء الأفكار التي تناسب فلسفته، مبينًا أنه لا يزال يتابع بيب جوارديولا، ولارتباطه بألمانيا، فهو يكن الكثير من الثناء لفنسنت كومباني، مدرب البايرن، ويعتقد أيضًا أن لويس إنريكي يقدم أداءً رائعًا منذ فترة طويلة، كما يجب ذكر هانزي فليك، مدرب برشلونة.

    جابري فيجا "مثال"

    وتلقى ماتياس يايسله سؤالًا حول جابري فيجا، متوسط ميدان الأهلي السابق، الذي يلعب حاليًا في بورتو، ليستشهد به في رأيه حول إمكانية عودة المحترفين في دوري روشن السعودي، إلى أوروبا دائمًا.

    وأوضح "جابري فيجا قدم أداء جيدًا هنا (في السعودية)، وهو أمر ليس سهلًا أبدًا على لاعب شاب مثله، أعيد القول إنها دولة مختلفة، وثقافة وظروف مختلفة، لكنه قدم أداءً جيدًا وأعتقد أنه صار أكثر نضجًا، أتمنى أن يتطور مساره الكروي لمستوى أعلى لأنه يستحق، لديه إمكانيات هائلة لم يصل إليها بعد، وبإمكانه أن يقدم أداءً أفضل في المستقبل".

    العودة إلى أوروبا؟

    وحول مدى إمكانية العودة إلى أوروبا، وما سيختاره كبداية للعودة، بين ألمانيا أو إنجلترا كمثال، علق مدرب الأهلي، قائلًا "بالطبع أتابع دائمًا الدوريات الخمسة الكبرى عن كثب، مشاهدة أفضل المباريات تلهم المدرب، لكني أؤكد أني لا أضع أي أهداف أخرى، تركيزي منصب حاليًا على أداء عملي على أكمل وجه، مازال لدي عقد هنا (في السعودية).

    وأبدى يايسله سعادته بتحقيق ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما علق على إمكانية الفوز باللقب القاري الثالث في الموسم المُقبل، بقوله "لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، وعليينا التركيز فقط على أداء واجبنا، الأمر يعتمد أيضًا على كيفية عمل سوق الانتقالات وتطور الفرق الأخرى، هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في الاعتبار، سنبذل قصارى جهدنا، وإذا فزنا مجددًا، فسيكون ذلك بمثابة مكافأة لنا".