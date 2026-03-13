"لهذا استبدلت محرز": يايسله يلمح بأخطاء التحكيم بعد خسارة الأهلي .. ومدرب القادسية يرد عليه: لا أقبل!

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.

وتلقى الأهلي خسارته الثانية في دوري روشن، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 62 نقطة، في وصافة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما رفع القادسية رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الرابع.

ونجح القادسية في الثأر من الأهلي، بعد ثلاث مباريات سجل فيها الراقي انتصارًا كبيرًا على فارس الشرقية بنتيجة (5-1) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ثم الفوز عليه (2-1)، في الدور الأول من دوري روشن، كما تمكن رفاق رياض محرز من إقصاء الفريق القدساوي، من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد مباراة ماراثونية شهدت التعادل (3-3)، وتأهل عملاق جدة بركلات الترجيح.

وكانت مباراة الكأس، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تمت إقالة المدير الفني ميشيل جونزاليس، ليتم تعيين بريندان روجرز، الذي قاد القادسية للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية، لأول مرة في تاريخ النادي في دوري المحترفين السعودي.