"لهذا استبدلت محرز": يايسله يلمح بأخطاء التحكيم بعد خسارة الأهلي .. ومدرب القادسية يرد عليه: لا أقبل!

وأثار علي مجرشي، ظهير الأهلي، جدلًا كبيرًا في الشوط الأول بتدخل عنيف على قدم نجم القادسية بونسو باه، فيما لم يشهر الحكم أي بطاقة ضد اللاعب، فيما علًق الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، بأن مجرشي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.
وفي الشوط الثاني، ظهرت لقطتان جدليتان، بشأن تدخل قوي من مدافع القادسية جهاد ذكري، على ويندرسون جالينو، وكذلك إعاقة علي مجرشي من قِبل بونسو باه داخل منطقة الجزاء.
وذكر ريشة، عبر صحيفة "الرياضية" بأن حالة تدخل جهاد ذكري لا تستحق سوى بطاقة صفراء، لأن القوة المستخدمة محدودة ولا تهدف للإيذاء، كما أن لقطة إعاقة علي مجرشي الذي اصطدمت رأسه بقدم نجم القادسية، لا تستحق ركلة جزاء كما أقر الحكم بالفعل.
وعقب نهاية المباراة، دخل ثنائي الأهلي والقادسية، إيفان توني وخوليان كينيونيس، في اشتباك استدعى تدخل عدد من اللاعبين، فيما قرر الحكم عدم إشهار أي بطاقة للثنائي، فيما ذكر الخبير التحكيمي خليل جلال، عبر قنوات "ثمانية"، بأن اللقطة لا تستوجب الطرد، كونها تندرج تحت بند "السلوك غير الرياضي".
في المقابل، أحد الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن المباراة شهدت 3 لاعبين كانوا يستحقون بطاقة حمراء، سواءً علي مجرشي وجهاد ذكري بالطرد المباشر، أو محمد أبو الشامات للإنذار الثاني.
وقال عثمان، إن تدخل علي مجرشي يعد استخدامًا للقوة الزائدة، وكان بإمكانه إلحاق إصابة قوية بكسر في مفصل لاعب القادسية باه، في الدقيقة 13، كما أيده الخبير التحكيمي محمد فودة، خاصة وأن تقنية الفيديو لم تستدع الحكم لرؤية الواقعة.
وعن الدقيقة 46، وتدخل جهاد ذكري على جالينو بقوة زائدة، بقدم مرفوعة على ساق لاعب الأهلي، ما يؤكد ضرورة طرد مدافع القادسية، وهو الأمر الذي اتفق معه محمد فودة.
ونوّه عثمان بأن محمد أبو الشامات أيضًا استحق بطاقة حمراء، للإنذار الثاني، في الدقيقة 67، للتدخل بتهور على جالينو، دون كرة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم بيروفي لإدارة مباراة القادسية والأهلي، بقيادة كيفن أورتيجا، ويعاونه خيسوس سانشيز وستيفن أتوك، وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، فيما يدير أوجستو مينيديز تقنية الفيديو، ويعاونه عمر الجمل.