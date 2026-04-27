بسيناريو بنزيما .. "كبير الرياض" حاول التعاقد مع يايسله قبل انتقاله إلى الأهلي!

أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محل إشادة من الجميع، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الراقي، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي.
المدرب الألماني الشاب، الذي تعرض للكثير من حملات التشكيك، خلال فترته مع الأهلي، بين اتهامات بعدم فرض شخصيته في غرفة الملابس، وأنباء حول الاتفاق مع ماسيميليانو أليجري، قبل توقف المفاوضات، استطاع أن يضع رايته بقوة في ملاعب المملكة، بعدما قاد الراقي للنجمة الآسيوية الثانية، لتصبح البطولة الثالثة له مع عملاق جدة، بعد السوبر السعودي.