ماتري بعد مباراة نابولي وميلان: "أليسون سانتوس غير مجرى المباراة، وهكذا فاز بها كونتي"

قد يكون هدف بوليتانو قد أقصى ميلان نهائياً من سباق اللقب. فاز نابولي 1-0 على ملعب مارادونا أمام فريق ماسيميليانو أليجري،حيث كان هدف لاعب إنتر السابق حاسماً، بعد أن دخل الملعب قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بديلاً لسبينازولا، وبعد بضع دقائق كان في المكان المناسب داخل منطقة جزاء الخصم، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى على الطاير ليحسم المباراة. وبفضل هذه النقاط الثلاث، تجاوز فريق أنطونيو كونتي ميلان ليتقدم بفارق نقطتين عن الروسونيري و7 نقاط عن إنتر المتصدر الذي سجل أمس خمسة أهداف في مرمى روما.