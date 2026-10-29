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محمد سعيد

ماتانتونو ضد أتالانتا | ضجيج فتى فيورنتينا المُدلل بلا طحين .. ولا يكفي إطلاقًا للوصول إلى أُذني جوزيه مورينيو!

فقرات ومقالات
جوزيه مورينيو
فرانكو ماستانتونو
فيورنتينا ضد أتالانتا
فيورنتينا
أتالانتا
الدوري الإيطالي
دافيد دي خيا

فيورنتينا يقلب الطاولة لكنه يفشل في الحفاظ على الفوز

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فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة فيورنتينا وأتالانتا، التي أقيمت مساء الخميس ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" في مباراة شهدت تحولات تكتيكية مثيرة، بعدما نجح أصحاب الأرض في قلب تأخرهم بهدف إلى تقدم بهدفين، قبل أن يدرك الضيوف التعادل ويقتسم الفريقان نقاط اللقاء.

وبهذا التعادل يبقى فيورنتينا في دائرة الخطر، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، بينما يرتقي أتالانتا إلى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

  • الأفضلية وحدها لا تكفي للفوز

    عانى فيورنتينا خلال الشوط الأول من صعوبة التعامل مع الضغط الهجومي لأتالانتا، الذي استغل تحركات شارل دي كيتيلاري لافتتاح التسجيل في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

    لكن المشهد تغير بعد الاستراحة، إذ تحسن أداء فيورنتينا بفضل التحرك بصورة أكثر مباشرة نحو مرمى المنافس، مع استغلال المساحات خلف الأظهرة المتقدمة. وأسهم ألفارو خيمينيز في صناعة هدف التعادل الذي سجله آليو نجي في الدقيقة 53، قبل أن يمنح جواو ماريو أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 61.

    ورغم التحول الإيجابي في أداء فيورنتينا، لم يتمكن الفريق من الحفاظ على تقدمه، بعدما سجل نيكولا زاليفسكي هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 74.

    وعكست الإحصائيات الأفضلية الهجومية لفيورنتينا، الذي سدد 26 كرة مقابل 10 تسديدات لأتالانتا، كما بلغت أهدافه المتوقعة 1.46 مقابل 1.14 للفريق الضيف، ومع ذلك، لم تكن السيطرة الهجومية كافية لحسم المباراة، في ظل افتقاد اللمسة الأخيرة والقدرة على حماية التقدم.

  • ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    محاولات ماتانتونو لا تثمر للفيولا

    قدم فرانكو ماتانتونو أداءً مقبولًا، لكنه لم يكن قادرًا على صناعة الفارق، حيث أظهر بعض اللمحات الفنية الجيدة، خصوصًا في الشوط الأول عند التحرك إلى العمق والمساهمة في خلق زيادة عددية في المساحات بين خطوط أتالانتا.

    وحاول اللاعب الشاب إيجاد حلول أمام التنظيم الدفاعي للمنافس، مستفيدًا من قدرته على التحرك في المساحات الضيقة والمشاركة في بناء الهجمات. كما كان له دور في التحركات التي سبقت تسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا، وإن لم ينجح في فرض تأثيره بصورة مستمرة على مجريات اللعب.

    لكن النجم الأرجنتيني المُعار من ريال مدريد، واجه صعوبة في التعامل مع الانضباط الدفاعي والرقابة اللصيقة التي فرضها أتالانتا، وهو ما حد من قدرته على صناعة الفارق خلال فترات طويلة من اللقاء، ورغم ذلك لم يملك باولو فانولي، مدرب فيورنتينا الشجاعة الكافية لاستبداله قبل الدقيقة 90، حيث استمر الفتى المُدلل في الملعب ولم ينجح بديله بيدرو جونسالفيس في تغيير أي شيء.

    وبينما أظهر اللاعب بعض المؤشرات الإيجابية، فإنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستمرارية في قراراته وتحركاته الهجومية، حتى يتحول حضوره الفني إلى تأثير مباشر أكبر على النتائج ويستطيع أن يخطف أنظار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الذي بالتأكيد يضعه تحت المراقبة خلال فترة إعارته إلى الفيولا.

  • دي خيا حاول إنقاذ الموقف

    رغم استقباله هدفين من أتالانتا إلا أن ديفيد دي خيا، كان له فضل كبير في خروج فريقه بنقطة التعادل، بعدما خاض مواجهة لم تكن سهلة أمام هجمات أتالانتا، الذي نجح في الوصول إلى مرماه في مناسبتين رغم محدودية محاولاته مقارنة بأصحاب الأرض.

    ولم يكن الحارس الإسباني مسؤولًا بصورة واضحة عن هدفي دي كيتيلاري وزاليفسكي، إذ جاء الأول نتيجة تحرك هجومي جيد من أتالانتا، بينما منح الهدف الثاني الضيوف فرصة العودة بعدما اعتقد فيورنتينا أنه بات قريبًا من حصد النقاط الثلاث.

    وتمكن دي خيا من التصدي لثلاث كرات، كما ساعدت تمريراته في تهدئة إيقاع اللعب وبناء الهجمات من الخلف، خاصة خلال الفترات التي تعرض فيها فريقه لضغط المنافس.

    ومع ذلك، كان بإمكان الحارس المخضرم إظهار قدر أكبر من السيطرة على منطقة الجزاء، خصوصًا في الكرات الثابتة والمواقف التي تطلبت حسمًا دفاعيًا، ورغم أن الأهداف التي استقبلها لا يمكن تحميله مسؤوليتها وحده، فإن الحفاظ على التقدم كان يتطلب مزيدًا من التماسك بين الحارس وخط الدفاع.

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  • ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    بيت القصيد: نقطة بطعم الخسارة لفيورنتينا

    خرج فيورنتينا بنقطة قد تبدو مخيبة للآمال، بالنظر إلى نجاحه في قلب النتيجة والتقدم بهدفين مقابل هدف، إلى جانب تفوقه الواضح في عدد التسديدات والأهداف المتوقعة.

    وبين محاولات ماتانتونو لإظهار إمكاناته، وخبرة دي خيا في التعامل مع الضغط، كشف اللقاء عن مشكلة أكبر تتعلق بقدرة الفريق على إدارة لحظات التفوق والحفاظ على التركيز حتى صافرة النهاية.

    في المقابل، أثبت أتالانتا قدرته على استغلال المساحات والعودة إلى المباراة رغم تراجعه هجوميًا في فترات عديدة، ليحصل على تعادل ثمين خارج أرضه، بينما سيحتاج فيورنتينا إلى معالجة أخطائه الدفاعية وتحسين فاعليته أمام المرمى إذا أراد تحويل أفضليته إلى انتصارات.

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بارما