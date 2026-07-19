"ليو سيفعل ذلك بالتأكيد" .. مبابي يعلق على تخطي ميسي في صدارة هدافي كأس العالم

لا يشك كيليان مبابي في أن ليونيل ميسي سيسجل هدفاً لصالح الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم يوم الأحد، ليستعيد رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ البطولة.

وكان قائد المنتخب الفرنسي قد حطم هذا الرقم القياسي المذهل بنفسه يوم السبت بتسجيله ثنائية ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث التي اتسمت بالإثارة الشديدة وانتهت 6-4 للإنجليز.

يستطيع ميسي التباهي بتسجيل 21 هدفاً على أكبر مسرح كروي، لكنه لا يزال أمامه مباراة واحدة ليتصدر الترتيب مجدداً.

وقال مبابي لشبكة«فوكس سبورتس»: «ليو، إنه يسجل الأهداف طوال الوقت. غداً سيسجل هدفاً، هذا مؤكد».