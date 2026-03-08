أسوأ أوقات التدوير: ليون يفرط في فرصة تاريخية.. وإندريك ضحية سياسة فونسيكا الخاطئة!

عاش جمهور ليون خيبة أمل كبيرة بعد إهدار فرصة ذهبية للاقتراب من قمة الترتيب والمنافسة بقوة، بالنظر إلى مسيرة الفريق في الجولات الثلاث الماضية نجد أن ليون حصد نقطة يتيمة من أصل تسع نقاط ممكنة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين ثم هذا التعادل الأخير المفاجئ.

توقف رصيد الفريق عند 46 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع متساويًا مع فريق مارسيليا ومبتعدًا عن القمة، لو تمكن الفريق من استغلال هذه المباريات وتحقيق الانتصارات لكان الفارق مع المتصدر قد تقلص إلى ثلاث نقاط فقط مما كان سيضع ليون في قلب المنافسة الحقيقية على لقب الدوري بدلًا من الصراع المجهد للحفاظ على مركز مؤهل للبطولات القارية الموسم المقبل.