ليونيل ميسي يعترف: "كنت أخشى هذا الأمر لو خسرت الأرجنتين أمام إنجلترا"

واعترف ميسي بأن الهزيمة كانت ستثير انتقادات، على الرغم من وصول الأرجنتين إلى البطولة بصفتها حاملة لقب كأس العالم. وأكد أن الفريق كان يشعر بأنه لا يمكنه خسارة مباراة بهذه الأهمية، وكان يعتقد أنه الأفضل من الناحية الكروية.

وقال ميسي لقناة TyC Sports: "كانت مواجهة خاصة ضد إنجلترا؛ لم يكن بوسعنا أن نخسر. ورغم أن هذا الفريق لا يدين لأحد بشيء، فأنت تعرف طبيعة الأرجنتينيين؛ نحن نطالب دائمًا بالمزيد. أعتقد أنه لو خسرنا اليوم، لخرج الناس وقالوا كلامًا سخيفًا، لكننا لم نمنحهم هذه الفرصة".

وأضاف "كنا نعلم أننا أفضل منهم على أرض الملعب، لكن هناك الكثير على المحك في مباراة بهذه الأهمية. يلعب التاريخ دورًا في هذه المباريات، لكنها تظل مميزة بسبب كل ما تمثله، وكان علينا الفوز".

وفي سياق متصل، دافع القائد الأرجنتيني صاحب الـ39 عامًا، عن تشكيلة الفريق التي واجهت شكوكًا بسبب الإصابات، والمخاوف المتعلقة باللياقة البدنية قبل البطولة. بقوله: "هذه المجموعة لا تفاجئني؛ أنا أعرفهم، ونحن نعرف ما نحن قادرون عليه.

ربما كانت لدى الناس شكوك بسبب الطريقة التي دخلنا بها المباراة، لأن لدينا لاعبين كانوا في حالة حرجة للغاية ويعانون من مشاكل، لكن عندما يجتمع هذا الفريق ويتّحد، فإنه يمنحنا دائمًا دفعة إضافية. إنهم يلهمون بعضهم البعض ويجدون القوة التي لم يكونوا يعلمون أنها موجودة لديهم ليبذلوا قصارى جهدهم."