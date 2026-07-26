وعلى الرغم من اختياره ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في هذه المباراة الاستعراضية ضد فريق كل النجوم في الدوري المكسيكي (Liga MX)، فقد مُنح الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات إجازة خاصة إلى جانب زميله في المنتخب الأرجنتيني رودريجو دي بول.
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ثغرة تجنبه عقوبة العام الماضي .. ليونيل ميسي ينجو بعد تأكد غيابه عن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي
الثغرة التنظيمية التي تحمي ميسي
كان ميسي ودي بول من بين الأسماء البارزة التي استُثنيت من قائمة منتخب نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التي تم تأكيدها يوم السبت. ورغم أن الدوري عادةً ما يفرض عقوبات صارمة على اللاعبين الذين يتغيبون عن المباراة الاستعراضية التي تُقام في منتصف الموسم، فإن الظروف المحيطة بنسخة عام 2026 تعتبر فريدة من نوعها. ونظرًا لأن كلا اللاعبين لعبوا دورًا بارزًا في كأس العالم 2026، حيث وصلوا إلى النهائي مع منتخب الأرجنتين، فإنهما يخضعان لإجراءات حماية محددة تتعلق برفاهية اللاعبين، والتي وضعها الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين (FIFPro).
ولتعزيز هذه الحماية بشكل أكبر، توصلت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) ورابطة لاعبي الدوري إلى اتفاق محدد قبل انطلاق الموسم الحالي.
وفي بيان رسمي، أوضحت الرابطة الموقف قائلةً: "قبل انطلاق موسم 2026، اتفقت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي ورابطة لاعبي الدوري على أنه عند خروج اللاعب من منافسات كأس العالم، ستجري الأندية محادثات فردية مع كل لاعب لتحديد فترة الراحة المناسبة والجدول الزمني للعودة إلى التدريبات والمنافسات. ووفقًا لهذا الاتفاق، سيتم إعفاء رودريجو دي باول وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) لعام 2026".
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لماذا أدى العام الماضي إلى فرض إيقاف مؤقت؟
ويشكل التساهل الحالي تباينًا صارخًا مع الأحداث الدرامية التي وقعت خلال مباراة كل النجوم لعام 2025 في أوستن. في تلك المناسبة، انسحب ميسي وزميله السابق في إنتر ميامي جوردي ألبا من الفعاليات قبل ساعات قليلة فقط من صافرة البداية. ونظرًا لأنهما لم يكونا مصابين رسميًا وقت انسحابهما، فقد تم تفعيل الإجراءات التأديبية القياسية للرابطة. وبموجب لوائح دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، فإن أي لاعب يتم اختياره لمباراة كل النجوم ولا يحضر دون عذر طبي يتعرض لإيقاف تلقائي لمباراة واحدة في المباراة التنافسية التالية لناديه.
وقد قوبل هذا القرار برد فعل عنيف من جانب مالكي نادي إنتر ميامي. ووصف المالك الإداري خورخي ماس قاعدة المشاركة الإلزامية التي يفرضها الدوري بأنها «قاسية»، مجادلاً بأن لاعبي النادي قد وصلوا بالفعل إلى أقصى حدودهم البدنية.
التداعيات على تشكيلة فريق «كل النجوم»
يُعد غياب ميسي ضربة قوية لجهود التسويق الخاصة بالدوري، لا سيما بالنظر إلى مستواه الفردي المذهل. فقد حصل المهاجم الأسطوري مؤخرًا على «الحذاء الفضي» و«الكرة الفضية» في كأس العالم 2026 بعد أن سجل ثمانية أهداف خلال مسيرة الأرجنتين نحو النهائي. وقد أجبر انسحابه، إلى جانب انسحاب دي بول، الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) على إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيواجه فريق نجوم الدوري المكسيكي (Liga MX).
ورغم خسارة أكبر نجومها، لا يزال تشكيل فريق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم مدعومًا بمواهب دولية. ولا يزال تسعة لاعبين شاركوا في كأس العالم 2026 ضمن التشكيلة، على الرغم من أن أياً منهم لم يصل إلى المراحل النهائية مثل ميسي ودي بول، مما يعني أنهم غير مؤهلين للحصول على نفس فترة الراحة الإلزامية. ومن المتوقع أن يشارك هؤلاء اللاعبون في كل من «تحدي المهارات الفنية» يوم الثلاثاء والمباراة الرئيسية مساء الأربعاء.
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متى سيعود ميسي للعب مع فريق ميامي؟
ورغم أن ميسي قد تجنب التعرض لإيقاف رسمي عن المشاركة في الدوري، إلا أن مشجعي إنتر ميامي سيضطرون إلى الانتظار عدة أسابيع حتى يروا قائدهم يعود مرتديًا القميص الوردي. وتشير فترة الراحة التي تبلغ 21 يومًا إلى أن اللاعب الأرجنتيني يمر حاليًا بمرحلة تعافي بدني وعقلي عقب خيبة الأمل التي تسببت فيها الهزيمة في نهائي كأس العالم.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن ميسي ودي بول لن يكونا متاحين للانضمام إلى تشكيلة إنتر ميامي حتى أوائل أغسطس. وستؤدي فترة الغياب هذه إلى غيابهما عن عدة مباريات مهمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بينما يستجمعان قواهما بعد مشاركاتهما مع منتخباتهما الوطنية.
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