ثغرة تجنبه عقوبة العام الماضي .. ليونيل ميسي ينجو بعد تأكد غيابه عن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي

كان ميسي ودي بول من بين الأسماء البارزة التي استُثنيت من قائمة منتخب نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التي تم تأكيدها يوم السبت. ورغم أن الدوري عادةً ما يفرض عقوبات صارمة على اللاعبين الذين يتغيبون عن المباراة الاستعراضية التي تُقام في منتصف الموسم، فإن الظروف المحيطة بنسخة عام 2026 تعتبر فريدة من نوعها. ونظرًا لأن كلا اللاعبين لعبوا دورًا بارزًا في كأس العالم 2026، حيث وصلوا إلى النهائي مع منتخب الأرجنتين، فإنهما يخضعان لإجراءات حماية محددة تتعلق برفاهية اللاعبين، والتي وضعها الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين (FIFPro).

ولتعزيز هذه الحماية بشكل أكبر، توصلت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) ورابطة لاعبي الدوري إلى اتفاق محدد قبل انطلاق الموسم الحالي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الرابطة الموقف قائلةً: "قبل انطلاق موسم 2026، اتفقت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي ورابطة لاعبي الدوري على أنه عند خروج اللاعب من منافسات كأس العالم، ستجري الأندية محادثات فردية مع كل لاعب لتحديد فترة الراحة المناسبة والجدول الزمني للعودة إلى التدريبات والمنافسات. ووفقًا لهذا الاتفاق، سيتم إعفاء رودريجو دي باول وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل النجوم لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) لعام 2026".