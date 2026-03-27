ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو و... مانويل نوير؟ أسطورة بايرن ميونيخ يُوضع في مصاف المرشحين للقب «أعظم لاعب في التاريخ» بمناسبة عيد ميلاده الأربعين

ويؤكد ماغاث، مدربه السابق، أن التميز المستمر الذي أظهره هذا اللاعب المخضرم على مدار 15 عامًا يضعه في فئة لا تُخصص عادةً إلا لأفضل الهدافين. ويشير المدرب إلى أن رصيد نوير من الألقاب وتأثيره الفردي على تطور التكتيكات يجعله في مصاف أبرز الشخصيات في هذه الرياضة.

وقال ماغاث لصحيفة بيلد: "بالنظر إلى أداء مانويل وأهميته بالنسبة لبايرن ميونيخ والمنتخب الوطني، بالإضافة إلى إنجازاته، أرى أنه يضاهي ميسي وكريستيانو رونالدو في مركزه".

وفي معرض حديثه عن الصفقة التي انتقل بموجبها نوير من شالكه إلى ميونيخ في عام 2011 مقابل 30 مليون يورو، قال ماغاث: "بالنظر إلى الوراء، لم يكن السعر مجرد صفقة رابحة، بل كان هدية! حصل بايرن على حارس مرمى من الطراز العالمي لمدة 15 عاماً. في سوق الانتقالات الحالي، كان مانويل، الذي كان في قمة مستواه آنذاك، سيستحق بالتأكيد حوالي 150 مليون يورو!"