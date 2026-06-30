"ليونيل ميسي لا يزعج زملاءه" .. كريستيانو رونالدو "كارثة محققة" للبرتغال في الأدوار الإقصائية لكأس العالم!

يعتقد بارنز؛ اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، أن البرتغال تواجه مشكلة كبيرة مع رونالدو. وقد تأهل البحارة إلى دور الـ32 من كأس العالم في المركز الثاني برصيد خمس نقاط خلف كولومبيا، حيث سجل قائده هدفين فقط في الفوز 5-0 على أوزبكستان.

وفي مقابلة أجرتها معه شركة «بيتفريد»، أشار الخبير إلى أن الثقة الهائلة التي يتمتع بها المهاجم قد تزعزع الانسجام داخل الفريق.

وقال بارنز: «عندما أنظر إلى لاعبي البرتغال، أجد أنهم لاعبو كرة قدم مذهلون، كل واحد منهم على حدة. برونو فرنانديش قادر على إحداث مشاكل للخصم، وهو يعتقد أنه اللاعب الأهم، لكن كريستيانو رونالدو يعتقد ذلك أيضًا، وهذه مشكلة سيتعين على المدرب التغلب عليها».