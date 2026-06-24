عقاب ولقطة العمر: ليونيل ميسي يسبح في "بحر الإعلام" بكأس العالم 2026.. وهل استغلت شاكيرا الموقف؟

بين صخب الملاعب وهوس المنصات الرقمية، تحوّلت بطولة كأس العالم 2026 إلى مسرح لا يهدأ؛ حيث لا تتوقف الإثارة عند صافرة الحكم، أو خروج الجماهير من المدرجات.

وبالطبع.. لم يمر ظهور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في هذه النسخة المونديالية، مرور الكرام كالعادة؛ بل أصبح مادة دسمة لـ"بحر الإعلام"، من يوم إلى آخر.

كما دخلت المطربة العالمية شاكيرا على الخط؛ وذلك برسالة إلى ميسي - الذي أكمل عامه التاسع والثلاثين اليوم -، أشعلت بها منصات التواصل الاجتماعي.

كل ذلك؛ يأتي في وقت يتألق فيه الأسطورة الأرجنتينية مع منتخب بلاده، بتسجيله 5 أهداف في مباراتين ببطولة كأس العالم 2026.

نعم.. ميسي سجل 3 أهداف "هاتريك" ضد الجزائر، في افتتاح مباريات الأرجنتين بالمونديال؛ قبل أن يحرز ثنائية أمام منتخب النمسا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتتواجد الأرجنتين في "المجموعة العاشرة" ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا على أراضيها؛ إلى جانب منتخبات النمسا، الجزائر والأردن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يسبح ميسي في "بحر الإعلام" ببطولة كأس العالم 2026، وهل استغلت شاكيرا الموقف أم لا..